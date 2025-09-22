예탁원 KSD나눔재단, 취약계층 추석맞이 전통시장 장보기 행사 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국예탁결제원 KSD나눔재단(이사장 이순호)이 지난 19일 서울 사옥에서 취약계층 추석맞이 전통시장 장보기 행사 후원금 3300만원을 대한적십자사 서울특별시 지사(회장 권영규)에 전달했다.

이번 후원은 서울지역 홀몸 어르신, 조손가정 등 사회적 배려계층 220가구에 추석맞이 장보기 비용을 지원(가구당 온누리상품권 15만원)하고 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여하고자 마련됐다.

전통시장 장보기 행사는 수혜 대상자의 이동성을 고려해 선정한 서울지역 전통시장 13곳에서 추석 전에 개최할 예정이며, 대한적십자사 봉사원들이 1대1로 장보기를 도울 예정이다.

한국예탁결제원과 KSD나눔재단이 2011년부터 실시해 온 취약계층 전통시장 장보기 행사 후원은 설날에는 부산, 추석에는 서울에서 진행하고 있다.

명절을 맞아 지역사회 어려운 이웃과 따듯한 정을 나누고 전통시장 활성화 기여를 통해 더불어 사는 사회의 가치를 실현하는 사회공헌 활동이다. 누적 후원금 약 7억2000만원이 5800여 가구에 지원됐다.





이순호 KSD나눔재단 이사장은 "우리 이웃들이 풍성한 추석을 보내길 희망한다"며 "장보기 행사를 통해 전통시장 소상인에게도 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이순호 KSD나눔재단 이사장(왼쪽)이 19일 권영규 대한적십자사 서울특별시지사 회장과 취약계층 추석맞이 전통시장 장보기 행사 후원금을 전달한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국예탁결제원

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

