홍천군, 송학정교 잔도 산책로 경관조명 공사 완료…산책로 개통

아름다운 홍천 강변의 야경을 밝히다

강원도 홍천군은 송학정교 잔도 산책로 약 317ｍ 구간에 경관조명 설치를 완료하고 점등했다.

홍천군이 송학정교 잔도 산책로 약 317m 구간에 경관조명 설치를 완료하고 점등했다. 홍천군 제공

이번 경관조명 설치 사업은 송학정교와 기존 강변산책로를 연결하는 길이 583ｍ의 새로운 산책로가 지난 8월 14일 개통됨에 따라 2024년 경관디자인 공모의 일환으로 잔도 산책로 경관조명에 약 1억 4천만원을 투입하여 지역 주민과 관광객에게 더욱 쾌적하고 아름다운 야경을 선사하고자 추진됐다.

산책로에는 반딧불이 연출등 52개, 스텝등 55개, 조형물 2개소를 설치하여 특색있는 야간경관을 연출했으며, 현재 스텝등 추가 설치를 계획하여 주간은 물론, 야간에도 더 안전하고 편안한 보행환경을 제공할 예정이다.

홍천군 도시교통과 관계자는 "이번 경관조명 설치는 지역 주민과 관광객에게 더 나은 산책로 환경을 제공하기 위한 노력에 하나로, 밝게 빛나는 홍천강과 다채로운 홍천의 아름다움에 매료되길 바란다"라고 전했다.





한편, 송학정교 잔도 산책로는 홍천시외버스터미널 건너편에 위치한 데크기(L=266m)를 출발하여 홍천강을 따라 걷다 보면 시작되며, 잔도 산책로(L=317m)를 걷다 보면 송학정교가 나온다. 2024년에 8월 13일에 개통된 송학정교는 홍천읍 연봉리와 북방면 하화계리 송학정(무궁화 테마파크) 사이를 잇는 보행자 전용 교량으로 지역 주민과 관광객에게 아름다운 경치와 편안한 활보의 장소로서 생활 속 여유, 안전과 쾌적함을 제공하는 홍천의 새로운 명소로 자리매김하고 있다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

