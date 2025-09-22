한수정, 수목원·정원 특화 'K-테스트베드' 참여 기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수목원정원관리원(이하 한수정)은 내달 15일까지 올해 하반기 K-테스트베드 지원 사업에 참여할 기업을 모집한다고 22일 밝혔다.

K-테스트베드는 공공·민간의 인프라를 개방해 국내 중소·벤처기업의 연구개발부터 실·검증 및 판로 확대를 지원하는 국가 통합 플랫폼으로 기획재정부가 주관한다.

수목원·정원 분야 현장 실증을 위해 운영되는 온실 재배부지 내부 전경. 한국수목원정원관리원 제공

AD

한수정은 수목원·정원에 특화된 K-테스트베드를 통해 2021년부터 현재까지 총 40개 기업에 70개 기술·제품의 시제품 검증 및 현장 실증을 지원했다.

올 하반기 한수정이 공모할 사업 모집 분야는 ▲정원식물 ▲정원용품 ▲스마트가든 ▲산림바이오 ▲토양개량제 등이다. 공모에는 수목원·정원 분야 산업 기술·제품 기업 모두 참여할 수 있다.

사업에 최종 참여할 기업에게는 식물 재배 부지와 생육 모니터링 장비, 토양분석 기기, 환경조절 장치, 화합물 분석기 등 혁신기술 검증 및 시제품 현장 검증을 위한 성능 분석 실증 서비스가 제공된다.

공모에 관한 기타 자세한 내용은 K-테스트베드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





AD

심상택 한수정 이사장은 "이번 공모에 혁신기업 다수가 참여해 실질적인 성과를 창출할 수 있길 기대한다"며 "한수정은 앞으로도 수목원·정원 산업의 신기술·시제품이 현장 실증을 거쳐 산업적 가치를 높여갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>