국내 최대 동물병원 부산서 착공… 경상국립대 부산동물병원, 2027년 완공

동명대, 부지 기부채납‥ 부산시, 행정지원·정책개발

전국 최대 규모로 부산에 건립될 '동물의 대학병원'이 첫 삽을 뜬다.

부산시(시장 박형준)는 22일 오후 남구 용당동 동명대 부지에서 '경상국립대학교 부산동물병원' 착공식을 연다고 알렸다.

이날 행사에 박형준 부산시장과 안성민 시의회 의장, 권진회 경상국립대 총장, 강경수 동명문화학원 이사장, 이상천 동명대 총장, 오은택 남구청장, 김정기 경동건설 대표, 대한수의사회 관계자 등 100여명이 참석한다. 반려동물 복지와 수의학 연구 발전을 향한 새로운 출발을 함께 축하한다.

경상국립대 부산동물병원은 동명대가 기부채납한 부지에 경상국립대가 건물을 짓고 운영하는 임대형 민자사업(BTL) 방식으로 추진된다. 부지 면적은 1만3300㎡, 연면적 9213㎡, 지하 1층·지상 4층 규모로 서울대 수의대 동물병원의 1.6배에 달하는 전국 최대 규모다.

시설은 1층 응급진료센터·영상의학센터·일반진료실, 2층 내과 진료실, 3층 수술실 등 외과 진료시설, 4층 연구·교육시설, 지하 1층 방사선 치료센터로 구성된다. 지역대학 반려동물학과와 연계해 취·창업을 지원하고 반려동물 헬스케어 등 산업 발전을 뒷받침하는 거점 역할도 맡는다.

이 사업은 2022년 부산시·경상국립대·동명대가 체결한 업무협약에 따라 추진됐다. 동명대는 부지를 제공하고 경상국립대는 건립·운영을 맡으며 부산시는 행정 절차 지원과 정책 개발을 담당한다. 사업 타당성 검토, 국비 확보, 실시협약, 도시관리계획 결정·고시, 건축허가 등을 거쳐 이번 착공에 이르렀으며 2027년 6월 완공이 목표다.





박형준 시장은 "경상국립대 부산동물병원은 부산·경남 지역의 반려동물 의료 수요 증가에 대응해 수준 높은 의료 서비스를 제공하는 거점 병원이자 산업 육성의 기반 시설로 자리매김할 것"이라며 "반려동물 복지 증진과 산업 육성을 미래 신성장 전략으로 삼아 사람과 동물이 함께 행복한 도시를 만들겠다"고 말했다.





