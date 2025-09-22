[오늘의신상]하나투어, '밍글링 루프탑 파티 X 별빛 크루즈' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 오후 4시 선착순 예약 시작…87년생부터 06년생 한정

하나투어가 2030 전용 밍글링 투어 상품으로 '밍글링 루프탑 파티 X 별빛 크루즈'를 선착순으로 오픈한다고 22일 밝혔다.

이번 '한강 루프탑 파티&별빛 크루즈 투어'는 1987년생부터 2006년생까지 예약 가능한 2030 전용 상품이다. 22일 오후 4시에 하나투어 홈페이지에서 1인 2만9000원 선착순 100명 한정으로 구매가 가능하다.

행사는 10월 25일 토요일 오후 8시부터 11시까지 서울 여의도 한강 이크루즈에서 단 하루 진행된다. 참가자는 여의도 1터미널 앞에서 명단 및 신분증 확인 후 입장하며, 밍글링 타임은 1부와 2부로 나누어 진행한다.

1부는 이크루즈 1터미널 루프탑에서 오후 8시부터 시작하며, 아이스브레이킹과 레크리에이션 타임을 보낸 후 파티를 즐긴다. 주류와 핑거푸드도 기본 제공한다. 2부는 별빛 크루즈에 탑승해 약 50분간 참가자들과 서울 야경과 랜드마크를 감상하고, 라이브 공연, 인생샷 촬영, 경품 이벤트 등 자유롭고 편안한 밍글링 타임을 준비했다.





하나투어 관계자는 "가을밤 한강 루프탑에서의 밍글링 파티와 별빛 크루즈를 즐길 수 있는 2030 전용 상품"이라며 "단 하루 진행되는 파티로, 가볍게 밍글링 상품을 경험해 보는 특별한 기회가 될 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

