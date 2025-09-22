"사옥에서 직관 부럽다"…임직원 가족에 불꽃축제 명당 제공한 대기업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG전자, 임직원 가족·지인 초청

LG트윈타워서 서울불꽃축제 직관

고급 세단·야구 티켓까지…복지 다각화

LG전자가 임직원 가족에게 사옥을 개방하고 스포츠·레저 혜택을 아낌없이 제공하는 등 '체감형 복지'를 강화하고 있다. 단순한 혜택 제공을 넘어 직원들의 소속감과 자긍심을 고취해 장기적으로 인재 확보와 조직 결속을 꾀하려는 전략으로 해석된다.

임직원 가족에 LG트윈타워 특별 초청…25대 1 경쟁률

서울 남산에서 바라본 서울세계불꽃축제의 화려한 불꽃이 밤하늘을 수놓고 있다. 아시아경제DB

21일 업계에 따르면 LG전자는 오는 27일 열리는 '서울세계불꽃축제 2025' 당일 LG트윈타워에 임직원 가족 및 지인 250여명을 초청한다. LG트윈타워는 불꽃축제가 열리는 여의도 한강공원이 한눈에 내려다볼 수 있어 대표적인 관람 명소로 꼽힌다.

이번 초청행사에는 임직원 2000여 명이 응모해 25대 1의 치열한 경쟁률을 기록했고, 추첨을 통해 80팀이 선정됐다. LG전자는 불꽃축제 당일 안전을 위해 건물 관리 인력을 확충하고, 관람 동선 곳곳에 자원봉사자를 배치할 계획이다. 온라인에서는 "이래서 대기업, 대기업 하는구나" "노예를 해도 대감집에서 하라더니" "역시 엘지" "대기업 클라스" 등 부러운 시선이 쏟아졌다.

'체감형 복지' 강화…"소속감, 자긍심 기대"

서울 여의도 LG그룹 본사.

LG전자는 이외에도 임직원이 직접 체감할 수 있는 복지를 폭넓게 제공하고 있다. 대표적인 사례가 업무용 고급 차량 무상 대여 프로그램이다. 제네시스 G90·G80, 카니발 리무진 등 업무용으로 운행되는 차량을 주말 동안 임직원에게 무상으로 빌려준다.

또한 LG트윈스 홈경기 프리미엄석과 테이블석 티켓을 업무 수요가 없을 때 임직원에게 무료 제공한다. 가족 초청 행사도 매년 이어오고 있다. 지난 5월에는 마곡 LG사이언스파크에 임직원 및 협력사 직원 가족 약 3000명을 초청해 다양한 체험 행사를 진행했다. 사내 자산을 적극 활용해 직원들의 생활 만족도를 높이려는 포석으로 풀이된다.

LG전자는 이 같은 복지를 통해 직원들이 가족과 함께 특별한 추억을 만들며 자연스럽게 소속감과 자긍심을 느끼기를 기대하고 있다. 회사 관계자는 "앞으로도 임직원을 위한 다양한 프로그램을 운영해 가족 친화적인 직장 문화를 조성할 것"이라고 밝혔다.





전문가들은 LG전자의 복지 강화가 단순한 '혜택 확대'가 아니라 인재 확보와 장기근속을 위한 투자라고 진단한다. 특히 MZ세대 구직자들이 연봉 못지않게 워라밸과 복지를 중시한다는 점에서 LG전자의 전략은 채용 경쟁력과 기업 이미지 제고로 직결될 것이라는 분석이 나온다. 대기업 복지가 단순히 직원 만족을 넘어 기업의 미래 성장 동력으로 작용하고 있다는 평가다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

