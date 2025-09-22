[특징주]알테오젠, 항암주사 美 허가 소식에 10%대↑…"전 세계 로열티"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알테오젠이 22일 장 초반 10% 가까이 오르고 있다. 알테오젠 기술이 적용된 항암 주사가 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받았다는 소식에 매수세가 강해진 것으로 보인다.

이날 오전 9시 12분 기준 코스닥 시장에서 알테오젠 주가는 전 거래일 대비 9.42% 뛴 51만7000원을 나타내고 있다. 이날 50만7000원으로 출발한 주가는 상승 폭을 키우며 장중 한때 51만9000원까지 올랐다.

알테오젠은 지난 20일 미국 파트너사 머크(MSD)의 면역항암제 피하주사(SC) 제형 '키트루다 큐렉스'가 FDA으로부터 품목 허가를 획득했다고 밝혔다. 키트루다 큐렉스에 적용된 베라히알루로니다제 알파(ALT-B4)는 알테오젠이 개발하고 제조한 제품으로, 인간 히알루로니다제를 활용해 정맥주사 제형의 바이오 의약품을 피하주사로 전환시킬 수 있다. 오랜 시간 누워 맞아야 했던 면역항암제를 1~2분이면 투약할 수 있게 되는 것이다.

키트루다 큐렉스 판매가 활성화되면 알테오젠은 연간 1조원 이상 로열티 수입을 올릴 것으로 관측된다. 이날 엄민용 신한투자증권 연구원은 "한국 바이오 역사상 최초로 국내 플랫폼이 전 세계 매출 1위 블록버스터 의약품에 장착돼 FDA로부터 승인을 획득했다"며 "전 세계가 로열티를 지불하면서 매출과 이익 성장 폭이 가장 클 기업"이라고 평가했다.





그러면서 "첫 판매 마일스톤은 알테오젠 4분기 실적에 바로 인식된다"며 "코스피 이전을 위한 모든 조건이 마련됐다"고 덧붙였다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

