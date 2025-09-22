KIOST, 제1회 해양클러스터 기관장 협의회장배 탁구대회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국해양과학기술원(원장 이희승, KIOST)은 지난 20일 국립한국해양대학교 실내체육관에서 해양클러스터 소속 기관·지원기관과 함께 '제1회 해양클러스터 기관장 협의회장배 탁구대회'를 개최했다.

'제1회 해양클러스터 기관장 협의회장배 탁구대회. KIOST 제공

올해 처음 열린 이번 대회는 '동삼혁신지구 해양클러스터 기관장 협의회' 소속 기관 간 단합과 교류를 위해 마련됐으며, 총 10개 기관 16개 팀의 약 80명이 참가해 기량을 겨루며 화합을 다졌다. 경기 결과 우승은 국립수산과학원이, 준우승은 영도구청이 수상의 영예를 안았다.

협의회는 KIOST를 비롯해 국립한국해양대학교, 국립해양조사원, 국립해양박물관 등 부산 영도구 동삼혁신지구에 위치한 14개의 해양클러스터 기관과 부산시청, 영도구청, 부산지방해양수산청 등 3개의 지원기관으로 구성됐으며, 현재 KIOST가 협의회 회장 기관을 맡고 있다.





KIOST는 협의회 소속 기관들과 함께 해양에 대한 인식제고를 위한 시민참여 행사, 사회공헌활동 등을 통해 지역 사회 발전에 기여하고 있으며, 이번 대회를 계기로 소속 기관 간 교류와 협력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.





