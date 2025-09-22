중랑구, 망우문화마당 준공…23일 가을음악회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 중랑구(구청장 류경기)는 망우역사문화공원 내 ‘망우문화마당’을 새롭게 조성하고, 오는 23일 준공을 기념해 가을음악회를 연다.

망우문화마당. 중랑구 제공.

망우문화마당은 역사적 가치와 자연환경을 간직한 망우역사문화공원에 마련된 다목적 문화공간으로, 주민들이 일상에서 문화와 예술을 더욱 가까이 즐길 수 있도록 마련됐다.

구는 망우문화마당을 거점으로 계절별 문화행사, 생활예술 공연, 주민 참여 프로그램 등 다양한 문화예술 프로그램을 추진해 구민의 문화향유 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 망우역사문화공원의 아름다운 산책로와 근현대 인물 묘역 등 기존 자원과 어우러져 지역 대표 복합 문화 거점으로 기대를 모은다.

준공 기념 가을음악회는 23일 오후 3시 30분부터 별도의 신청 없이 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 싱어송라이터 빈채, 뮤지컬팀 뮤럽, 우리동네키움센터 어린이들의 연주와 합창, 강창련 앙상블팀 등 다양한 무대가 이어진다.





류경기 중랑구청장은 “망우문화마당 조성으로 구민이 일상에서 ‘힐링’할 수 있는 공간이 새롭게 탄생했다”며 “앞으로도 망우역사문화공원이 역사와 문화를 아우르는 서울의 대표 명소로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

중랑구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

