레고그룹, '레고 아이디어 윌리 웡카와 초콜릿 공장' 출시

1971년 영화 '윌리 웡카와 초콜릿 공장' 테마로

레고그룹은 워너브라더스 디스커버리 글로벌 컨슈머 프로덕트사와 파트너십을 통해 신제품 '레고 아이디어 윌리 웡카와 초콜릿 공장'을 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 제품은 국내에서는 '초콜릿 천국'이라는 제목으로 개봉한 1971년작 고전 영화 '윌리 웡카와 초콜릿 공장'을 테마로 했다. 팬의 창작품을 제품으로 개발하는 '레고 아이디어'를 통해 탄생했으며, 총 2025개 브릭으로 영화의 주요 무대인 초콜릿 공장을 구현했다.

'레고 아이디어 윌리 웡카와 초콜릿 공장' 이미지. 레고그룹

비밀의 문을 열면 윌리 웡카의 사무실과 움파 룸파의 작업장이 드러나고, 다이얼을 돌리면 초콜릿 폭포가 흐르는 모습을 연출할 수 있다. 찻잔 식물과 사탕 지팡이 나무 등 디저트로 꾸며진 이색적인 식물들도 표현했다.

윌리 웡카, 찰리 버킷, 조 할아버지, 움파 룸파를 비롯한 9개의 미니 피겨가 함께 제공되며, 아우구스투스 글룹 미니 피겨는 초콜릿이 묻은 얼굴로 바꿔 조립할 수 있다. 이와 함께 황금 티켓 모양 브릭 5개가 포함돼 있어 주인공들이 웡카타니아 보트를 타고 초콜릿 강을 지나는 상징적인 모습으로 전시가 가능하다.

가격은 29만9900원으로, 전국 온·오프라인 공식 레고스토어에서 구매할 수 있다.





레고그룹 관계자는 "어린 시절의 추억과 동심이 깃든 초콜릿 공장을 레고 세트로 새롭게 만나 보시기 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

