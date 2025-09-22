K-방산 세일즈 나선 안규백…사우디 방위장관 회담

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안규백 국방부 장관이 사우디아라비아 국가방위부 장관을 만나 'K-방산' 세일즈에 나섰다.

국방부는 안 장관이 21일(현지시각) 사우디 리야드에서 압둘라 빈 반다르 사우디 방위부 장관과 회담을 갖고 양국 간 국방 및 방산 협력 방안에 대해 논의했다고 22일 밝혔다. 사우디 방위부는 국방부와 별도로 ▲왕실 ▲이슬람 성지 보호 ▲유전지대 방호 등을 담당하는 정부 조직이다.

안 장관은 회담에서 "취임 후 중동지역 첫 방문국으로 사우디를 방문한 것을 뜻깊게 생각하며, 양국은 미래지향적 전략 동반자 관계이자, 한국은 '사우디 비전 2030'의 핵심 협력국으로서 국방·방산 분야에서의 협력이 지속해서 증대되고 있음을 높이 평가한다"고 전했다. 압둘라 빈 반다르 장관은 "안 장관의 사우디 방문을 환영하며, 이번 회담을 통해 양국관계가 더욱 발전해 나갈 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이번 회담에서 안 장관은 대한민국 국방부와 사우디 국가방위부 간 인적교류 및 군사교육 등 상호신뢰와 협력 확대를 제의했고, 압둘라 빈 반다르 장관은 이에 적극적으로 협력해 가기로 합의했다.





또 안 장관은 K-방산의 우수성을 설명하며 대한민국 국방부의 협력 의지를 표명했고 양국 간 호혜적인 방산 협력을 적극적으로 확대해 나갈 것을 제안했다. 양 장관은 이른 시일 내에 다시 만나 그동안 진행해 온 인적교류 및 군사교육 등 국방·방산 협력 사업을 점검하고 주요 안보 현안에 대해 긴밀히 소통해 나가기로 합의했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

