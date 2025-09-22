현대차그룹, 추석 맞아 협력사 납품 대금 조기 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2조228억원 납품 대금 20일 당겨 지급

현대자동차그룹이 추석 명절을 앞둔 협력사들의 자금 부담을 덜어주기 위해 대규모 납품 대금 조기 지급에 나선다.

22일 현대차그룹은 추석을 앞둔 협력사들의 경영 안정을 돕고 활력을 불어넣기 위해 납품 대금 2조228억원을 당초 지급일보다 최대 20일 앞당겨 지급할 계획이라고 밝혔다.

이번 납품 대금 조기 지급은 현대차·기아·현대모비스·현대건설·현대제철·현대글로비스·현대트랜시스·현대위아·현대오토에버 등 현대차그룹 소속 주요 그룹사와 부품 및 원자재, 소모품 등을 거래하는 6000여개 협력사가 대상이다.

이번 납품 대금 조기 지급은 직원 상여금 등 각종 임금과 원부자재 대금 등 추석 명절 기간 일시적으로 집중되는 협력사들의 자금 운용의 어려움을 완화하기 위한 취지다.

현대차그룹은 1차 협력사도 2·3차 협력사에 납품 대금을 조기 지급하도록 권고해 선순환을 적극 유도하기로 했다. 재정 관리의 불확실성을 해결하고, 안정적 운영을 지원하는 등 조기 지급의 실질적 효과를 높이겠다는 의도다.

현대차그룹은 매년 설과 추석 명절 전 협력사들의 자금난 해소를 위해 납품 대금을 선지급해왔으며, 지난해 추석과 올해 설에도 각 2조3843억원, 2조446억 원의 대금을 조기 지급한 바 있다.





현대차그룹 관계자는 "대외 통상 환경 변화 등 글로벌 경제 불확실성이 커진 가운데 자금 수요가 많은 명절을 맞아 협력사 납품 대금을 조기 지급키로 했다"며 "협력사에 실질적 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

