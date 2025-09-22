삼성·LG, '콜센터 품질' 최우수…"AI 서비스 고도화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성, 7년째 최우수…LG는 2년 연속 1위

인공지능 기술 도입해 이용 편의성 높인다

삼성전자와 LG전자가 '콜센터품질지수(KS-CQI)' 조사에서 가전제품 부문 가운데 최우수 기업으로 꼽혔다. 삼성전자는 7년 연속 업계 최장 기록을 써냈고, LG전자는 전체 최고 평점을 획득했다.

삼성전자서비스는 한국표준협회 주관 콜센터품질지수 조사에서 7년 연속 최우수 기업으로 선정되며 업계 최장 기록을 달성했다고 22일 밝혔다. 누적 13회로 이 또한 업계 최다 기록이다. 콜센터품질지수는 상담서비스 품질을 측정하기 위해 상담 과정과 성과를 종합 평가한다. 올해는 총 57개 업종, 242개 기업을 대상으로 전화 모니터링과 고객 설문조사를 실시했으며 11개 기업이 최우수기업에 선정됐다.

한국표준협회 주관 콜센터품질지수 조사에서 7년 연속 최우수 기업으로 선정된 삼성전자서비스 직원들이 기념촬영을 하고 있다. 삼성전자서비스

삼성전자서비스는 상담 시작부터 제품 수리 완료까지 인공지능(AI)을 도입해 편의성을 높였다. 대표적으로 '가전제품 원격진단(HRM)' 상담은 스마트싱스와 연동된 제품을 AI가 분석하고 이를 토대로 상담사가 조치 방법을 안내한다. 고객이 따로 설명하거나 엔지니어 방문 없이도 문제를 해결할 수 있다.

컨택센터에는 'AI 답변 추천' 기능을 도입해 상담 과정을 혁신하고 있다. 대화를 분석해 정확한 제품 정보와 증상, 요구사항 등을 요약한 뒤 분석 결과를 기반으로 상담사에 최적의 답변을 추천한다.

고객이 이상을 느끼기 전 선제적으로 대응하고 제품을 관리해주는 'AI 사전케어 알림' 서비스도 제공한다. AI가 제품의 원격진단 데이터를 실시간 분석해 이상 징후를 조기에 감지한다. 푸시 알림과 상담사 안내, 엔지니어 방문 예약까지 연계해 체계적인 서비스를 제공한다. 현재 구독 고객을 대상으로 에어컨·냉장고·세탁기 등 10개 제품에 대해 냉매 순환 상태 점검 등 23개 증상을 사전 진단하고 있다.

LG전자는 한국표준협회 주관 콜센터품질지수 조사에서 2년 연속 전체 1위에 선정됐다. LG전자

LG전자는 지난해에 이어 2년 연속 '전체 1위'에 선정되는 쾌거를 올렸다. 고객만족도 평가뿐만 아니라 불시 전화 모니터링 평가에서도 높은 점수를 받아 상담 품질이 편차 없이 우수하다는 점을 입증했다.

LG전자 역시 서비스 영역 전반에 AI 기술을 적용해 전문적이면서도 신속한 서비스를 제공하고 있다. 상담 전반에 AI 솔루션을 도입한 AI 컨텍센터에선 'AI 상담 어시스트'가 활약하고 있다. 고객과의 대화 맥락을 파악해 상담 컨설턴트에게 해결책을 제시한다. 고객 문의 대응력을 높이는 데 기여한다.

이 밖에도 구매·상담·서비스 등 고객 이력을 한 번에 확인할 수 있는 '원뷰(One View)' 앱, 스마트홈 플랫폼인 'LG 씽큐(LG ThinQ)'와 연결된 제품을 원격으로 진단하는 '아르고스(ARGUS)' 시스템 등을 활용하고 있다. 고객이 일일이 제품 상태를 설명하지 않아도 AI가 사용 데이터를 분석해 문제를 진단하면 이를 토대로 상담 컨설턴트가 간단한 조치 방법을 고객에게 안내하는 식이다.





'시니어 전용 상담' '수어 상담' 등 고객 맞춤형 서비스로 접근성 강화에도 나서고 있다. 고객센터에 등록된 60세 이상 고객에 대해서는 기존 대비 1.7배 큰 글씨 버튼이 적용된 '보이는 ARS', 말하는 속도를 80%로 늦춘 '느린 말 서비스'를 제공한다. 70세 이상 고객은 시니어 전담팀으로 바로 연결된다. 수어 상담은 영상통화 기능이 있는 전화나 카카오톡 등을 통해 쉽게 연결이 가능하다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

