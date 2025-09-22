한국타이어, 세계적 축구 시상식 '발롱도르' 2년째 후원

글로벌 파트너십 통한 스포츠 마케팅 강화
한국타이어앤테크놀로지는 22일(현지시간) 프랑스 파리 샤틀레 극장에서 열리는 세계 최고 권위의 축구 시상식 '2025 발롱도르'에 2년 연속 공식 후원사로 참가한다고 밝혔다.
발롱도르는 한 해 최고의 활약을 펼친 축구 선수에게 수여되는 세계에서 가장 권위 있는 상이다.
이번 시상식에는 레드카펫과 미디어 구역 등 주요 공간에 '한국' 브랜드 로고가 노출되며, 유럽축구연맹(UEFA) 및 한국타이어 공식 디지털 채널을 활용한 마케팅 활동을 통해 세계 스포츠 팬과의 접점을 더욱 확대할 예정이다.
한국타이어는 2년 연속 발롱도르를 공식 후원, 글로벌 통합 브랜드 '한국'의 프리미엄 위상을 더욱 공고히 할 방침이다. 특히 축구계의 시선이 집중되는 상징적 행사와의 파트너십을 통해 브랜드 간 시너지를 창출해 글로벌 프리미엄 이미지를 제고할 계획이다.
한국타이어 관계자는 "세계 유수의 축구 리그 및 구단과 파트너십을 통해 글로벌 스포츠 마케팅을 선도하고 있다"며 "유럽축구연맹이 주관하는 'UEFA 유로파리그' 및 'UEFA 유로파 컨퍼런스리그', 독일 분데스리가 명문 구단 '보루시아 도르트문트', 사우디아라비아 '알 이티하드' 등과의 파트너십으로 브랜드 인지도를 높이고 있다"고 말했다.
오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
