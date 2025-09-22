파이프 오르간으로 듣는 생상스 '죽음의 무도'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'피겨 퀸' 김연아가 선택한 곡

롯데문화재단 '오르간 시리즈'

캐나다 연주자 켄 코완 무대

'피겨 퀸' 김연아는 2010 밴쿠버 동계올림픽을 앞둔 2008~2009시즌 쇼트 프로그램 음악으로 프랑스 작곡가 카미유 생상스의 관현악곡 '죽음의 무도'를 사용했다.

죽음의 무도는 생상스가 프랑스 시인 앙리 카잘리스가 쓴 동명의 시에서 영감을 얻어 작곡한 교향시다. 변화무쌍하고 다양한 색채감을 느낄 수 있는 흥미로운 곡이다. 바이올린이 죽음의 악마를 상징하는 괴이한 선율을 연주하는가 하면 귀신들의 춤을 경쾌한 왈츠 음악으로 풀어낸다. 김연아는 이 곡의 다채로운 역동성을 절정의 기량으로 표현해 2009년 국제빙상연맹(ISU) 세계선수권에서 우승했고 기세를 몰아 이듬해 밴쿠버 동계올림픽에서도 금메달을 따내며 여왕의 자리에 올랐다.

오는 10월14일 롯데콘서트홀에서 죽음의 무도를 파이프 오르간 연주로 들을 수 있는 무대가 마련된다.

롯데문화재단은 이날 올해 두 번째 '오르간 시리즈' 공연을 선보인다며 캐나다 출신의 오르가니스트 켄 코완이 죽음의 무도 등을 연주한다고 22일 밝혔다. 코완은 화려한 기교와 감각적인 음색 표현으로 찬사를 받는 연주자다. 특히 관현악곡을 오르간으로 편곡해 뛰어난 연주를 선보여왔는데 죽음의 무도는 그의 대표 레퍼토리 작품이다.

오르가니스트 켄 코완 [사진 제공= 롯데문화재단, (c)organistkencowan]

코완은 죽음의 무도 외에 바흐의 '프렐류드와 푸가', 바그너의 '뉘른베르크의 명가수 프렐류드', 엘가의 '오르간 교향곡' 등을 연주한다. 이아인 패링턴, 라헬 로랭, 군나르 아이덴스탐 등 현대 작곡가들의 작품까지 포함해 풍성한 무대를 선보일 예정이다.

롯데콘서트홀은 국내 최초로 파이프 오르간이 설치된 클래식 전용 공연장으로 2016년 개관 때부터 다양한 무대로 오르간 음악을 소개해왔다. 오르간 시리즈는 저명한 오르가니스트를 초청해 거장의 생생한 라이브 연주를 들려주는 무대다.





코완은 북미를 대표하는 오르가니스트로 커티스 음악원에서 존 위버를 사사하고, 예일대학교에서 석사와 아티스트 디플로마를 취득했다. 2020년 휴스턴 체임버 합창단과의 음반으로 그래미 어워즈 '베스트 합창 연주상'을 수상하며 세계적 명성을 입증했다. 현재 미국 텍사스 라이스대학 셰퍼드 음악대학 교수로 재직하며 후학을 양성하고 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

