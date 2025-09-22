삼척시, '도전은 계속된다. Begin Again' 26~28일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'도전은 계속된다. Begin Again' 행사가 사단법인 10·10기념사업회와 도계읍번영회 주관으로 오는 26일부터 28일까지 사흘간 대한석탄공사 도계광업소 본관 일원에서 열린다.

'도전은 계속된다. Begin Again' 포스터. 삼척시 제공

이번 행사는 대한민국 산업화를 이끌었던 도계 광부들의 삶과 희로애락을 문화적 가치로 승화시키고, 새로운 도계의 밝은 미래를 제시하는 화합의 장으로 마련된다.

상시 운영되는 체험부스와 놀이기구, 향토식당, 푸드트럭, 포토존 등 다채로운 즐길 거리가 준비되며, 26일 개막식과 축하공연을 시작으로 27일에는 가수와 댄스팀이 참여하는 젊음의 향연 공연이 이어진다. 28일에는 도계여성단체 미니운동회, 품바 공연, 세대통합 음악회가 펼쳐져 지역민과 방문객에게 풍성한 볼거리를 제공한다.

아울러 대한석탄공사 도계광업소 창고를 전시공간으로 활용한 광부사진전, 광부자서전, 옻칠공예, 광부엄마 전시회가 30일간 열리며, 전시장 한편에서는 도계지역의 미래 비전을 담은 영상물이 상영된다.

행사 전후로는 연극제도 마련된다. 24일과 25일에는 김유정 소설 '동백꽃'을 원작으로 한 극단 도모의 연극이, 10월 10일에는 광부들의 삶을 그린 길여울 극단의 연극 '나는 광부다'가 도계노인복지관 3층에서 펼쳐져 관객들에게 따뜻한 감동을 선사할 예정이다.





행사 관계자는 "이번 행사를 통해 도계광업소 폐광으로 인한 지역주민과 광부들의 상실감을 위로하고, 도계가 새로운 산업으로 도약하는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

