“잃어버린 물건 찾아가세요”… 부산도시철도, 지난해 유실물 1만여건 접수

유실물 접수 전년 대비 14.5% 증가…지갑·가방·전자기기 순



반환율 47.6%… 역무안전실 신속 신고·LOST112 활용 권장

부산교통공사(사장 이병진)는 지난해 부산도시철도 역사와 열차에서 습득·접수된 유실물이 총 1만466건으로 전년(9137건) 대비 약 14.5% 증가했다고 22일 전했다.

그러나 본인 인계율은 47.6%(4,983건)에 그쳐 고객 안내 강화에 나설 계획이다.

지난해 접수된 유실물 중 현금만 9932만원에 달했으며, 이 중 6246만원은 주인을 찾았으나 3685만원은 경찰로 인계됐다.

부산교통공사 관계자가 유실물을 정리하고 있다. 부산교통공사 제공

최근 3년간 가장 많이 접수된 품목은 지갑(23.9%), 이어 가방(14.8%), 전자기기(8.9%), 쇼핑백(8.7%), 현금(7.6%) 순이었다. 무선 이어폰·보조배터리 등 소형 전자기기와 인형 키링(key-ring)도 최근 늘고 있는 품목이다.

공사는 반환율을 높이기 위해 분실 상황별 대처 요령을 적극 안내하고 있다.

열차 하차 직후 분실 사실을 알게 된 경우, 즉시 역무안전실에 방문해 열차 운행 방향, 호차, 물건 위치 등 구체적인 정보를 신고해야 한다.

선로에 물건을 떨어뜨린 경우, 역무안전실에 신고하면 영업 종료 후 수거해 다음 날 인계받을 수 있다.

뒤늦게 분실을 알게 된 경우, 평일 낮에는 서면역 유실물센터, 그 외 시간에는 각 호선 종착역 역무안전실에 문의하면 된다.

경찰청 유실물 통합포털 'LOST112에서도 확인할 수 있으며, 본인 확인을 위한 신분증과 증빙 자료가 필요하다.





부산교통공사 이병진 사장은 "유실물 관리에 최선을 다하고 있지만, 반환율은 여전히 절반에 못 미친다"며 "고객이 올바른 대처 요령을 숙지하도록 적극 홍보해 더 많은 유실물이 안전하게 주인을 찾을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

