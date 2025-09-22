교원 웰스, 직수정수기 '슬림원' IDEA 디자인 어워드 은상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'에어가든 공기청정기' 본상 수상

교원 웰스는 자사의 직수정수기 '슬림원'이 '2025 IDEA 디자인 어워드' 홈 부문에서 은상을 수상했다고 22일 밝혔다.

'IDEA(International Design Excellence Awards)'는 미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 북미 최고의 디자인 어워드다. 독일의 iF, 레드닷과 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 심사위원단은 제품의 우수성, 혁신성, 기능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

IDEA 디자인 어워드 은상 '슬림원 직수정수기'와 본상 '에어가든 공기청정기' 이미지. 교원웰스

지속가능성과 상징성에서 심사위원단으로부터 높은 평가를 받았다. 슬림원은 깨끗하면서 인체에 유익한 미네랄 물을 제공하는 특징을 제품에 반영했다. 원형 기둥 형태 메탈 코크는 미네랄 필터를 형상화했다. 재활용이 가능한 소재를 활용하고, 영문으로 미네랄을 각인해 교원 웰스의 건강 솔루션을 드러냈다. 암석층을 통과하는 물을 표현하기 위해 '마블 화이트'와 '마블 웜그레이' 색상을 구현했다.

또한, '에어가든 공기청정기'는 지난해 iF·레드닷 본상에 이어 올해 IDEA 본상을 받으며 2년 연속 성과를 거뒀다. 나무의 나이테에서 영감을 얻었고, '아이스원 얼음정수기'는 물결의 파장을 디자인에 적용했다.





교원 웰스 관계자는 "한 해에 세계 3대 디자인상을 모두 받은 슬림원은 글로벌 무대에서 디자인 경쟁력을 입증한 제품"이라며 "앞으로도 독창적인 디자인과 차별화된 기술력을 바탕으로 시장 입지를 강화해 나가겠다"라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

