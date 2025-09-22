"IT 업종 강세 당분간 계속된다"

美 IT 투자 사이클 상승…韓 제조업 수혜

IT 업종 실적 추정치 한달간 8000억 늘어

美 증시서 M7 선전…韓 투자심리에 영향

AD

코스피는 외국인의 매수세에 힘입어 9월 들어 상승 추세를 이어가고 있다. 최근 20일 성과를 보면 시가총액이 가장 큰 IT 업종이 수익률 1위를 기록했다. 시가총액 2위 업종인 산업재보다 8.7%P 높은 수익률을 보였다. 22일 한국투자증권은 'IT를 그대로 보유해야 할 이유는?' 보고서를 통해 "당분간 IT 업종이 상승 추세에서 벗어나지 않을 것"이라고 전망했다.

IT 종목에 외국인 자금 꾸준히 유입

IT 강세를 이끈 주요 종목은 SK하이닉스, DB하이텍 등이다. AI 산업이 지속해서 성장할 수 있다는 전망이 반도체 투자심리에 긍정적으로 작용했다. 반도체 업종 중 20일 누적 수익률 상위 10개 종목에는 외국인 순매수가 꾸준히 유입됐다.

코스피 시가총액 1위인 삼성전자도 반도체 수요 회복에 힘입어 6거래일 연속 외국인 순매수를 기록했다. LG디스플레이는 경쟁 강도 완화와 실적 턴어라운드 기대로 7거래일 연속 자금이 들어왔다.

IT 업종이 상승세 유지할 까닭은

한국투자증권은 IT 업종이 당분간 기존 추이에서 벗어나지 않을 이유로 세 가지를 들었다. 첫째, 경제 흐름이 IT에 긍정적이다. IT 업황을 선도하는 미국에서 투자 사이클이 살아나고 있다. 김대준 한국투자증권 애널리스트는 "비국방 자본재 수주가 늘면서 IT 업황 심리도 개선되고 있다"며 "이같은 환경에서는 제품 수요도 늘어날 가능성이 높고, 주가는 이를 선반영해 올라간다"고 분석했다.

둘째, 실적 전망이 양호하다. 올해 3분기 영업이익 추정치 변화를 보면 IT 업종은 22.3조 원으로 지난 4주간 추정치가 약 0.8조 원 상승했다. 코스피에서 차지하는 상승 기여도 역시 가장 컸다. 실적에 따라 주가 상승 탄력이 결정되는 시장 특성을 고려하면 IT는 성과 기대 측면에서 타 업종보다 유리하다.





AD

셋째, 해외 IT 종목 성과가 뚜렷하다. 미국 매그니피션트7(Magnificent 7, 애플·엔비디아·마이크로소프트·아마존·알파벳·메타·테슬라) 종목은 지난주에도 대부분 플러스 수익률을 기록했다. 김대준 애널리스트는 "M7이 오를 때 한국 IT 투자심리도 개선되는 것을 감안할 필요가 있다"며 "당분간 해당 흐름이 이어질 수 있다는 점에서 IT 종목은 시장에서 가장 주목해야 할 대상이 될 것"이라고 전망했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>