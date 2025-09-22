[클릭 e종목]"대한항공, 추석·무비자 유커 유입 효과 기대"

하나증권이 22일 대한항공에 대해 3분기 매출은 여객 성수기에도 불구하고 '황금연휴'가 4분기로 이연되면서 감소할 것으로 예상되지만, 4분기엔 추석과 중국인 단체관광객 무비자 효과로 견조한 실적이 전망된다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 3만원을 유지했다.

대한항공의 별도 기준 3분기 매출액은 4조2190억원(전년 동기 대비 -1%), 영업이익은 4450억원(-28%)으로 추정된다. 일본·동남아 수요가 3분기 약세 전환했고, 지난해 3분기 높은 운임 기저로 인해 평균 국제선 운임이 7% 하락한 여파다. 화물 매출액도 4% 줄어들 것으로 예상된다. 미국의 소액면세제도 폐지 이후 씨커머스 물동량이 감소하며 화물 물동량의 위축은 당분간 불가피할 것이란 평가다.

자회사들의 실적도 눈높이를 낮추는 분위기다. 안도현 하나증권 연구원은 "아시아나항공의 화물기 사업부가 분리 매각됐고, 일본·동남아 수요 약세로 저비용항공사(LCC)에도 성수기 효과를 기대하기는 힘들다"며 3분기 연결 매출액은 6조3000억원, 영업이익은 4030억원으로 제시했다. 2025년 매출액은 25조5000억원, 영업이익은 1조6200억원으로 추정치를 하향했는데 이 역시 항공업 전반의 성수기 수요 약세와 자회사 실적 하향 조정이 모두 반영됐다는 게 안 연구원의 설명이다.

4분기엔 추석과 중국인 단체관광객 무비자 효과로 분위기 반전이 예고된다. 안 연구원은 "한중 간의 무비자 효과가 지속되는 한, 코로나19 이전 수준 이상의 중국 노선 매출을 기대하는 것은 무리가 아니다"라며 4분기 국제선 매출액이 14% 증가할 것으로 내다봤다. 다만 "화물 부문의 경우 미국의 소액면세 제도가 폐지되면서 전년 대비로는 매출이 감소할 것으로 예상된다"며 별도 기준 4분기 매출액은 4조3000억원(+6%), 영업이익은 4190억원(-4%)으로 추산했다.





안 연구원은 "통합 대한항공 측면에서는 지금 당장의 연결 실적보다는 별도 실적에 보다 집중할 필요가 있고, 추가 경쟁자가 진입이 어려운 노선을 얼마나 확보하고 있는지가 관건"이라며 "대한항공은 미주·유럽뿐만 아니라 중국 노선에서도 독보적 위치를 차지하고 있는데, 한중 간의 무비자 시행으로 이러한 노선 경쟁력이 부각될 수 있다"고 강조했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

