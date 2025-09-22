국가유산청, 화석·암석 표본 928점 국가 귀속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

故 김항묵 교수 수집 자료 포함

익룡 발자국 화석(왼쪽)과 용암 수형

국가유산청은 올해 익룡 발자국과 잠자리 화석, 용암수형 등 화석과 암석 표본 928점을 국가에 귀속했다고 22일 밝혔다. 이로써 2022년 제도 시행 이후 확보한 지질유산 표본은 3883점이 됐다.

가장 눈길을 끄는 지질 표본은 고(故) 김항묵 전 부산대 교수가 생전에 수집한 1만여 점이다. 140점이 데이터베이스에 등재됐고, 30점이 국가에 귀속됐다. 국가유산청 관계자는 "나머지 표본도 순차적으로 정리해 귀속 여부를 검토할 예정"이라고 말했다.

국가유산청은 2020년부터 국공립기관, 대학, 개인이 보관 중인 화석·암석을 전수 조사해 '지질유산 표본정보서비스'에 공개하고 있다. 현장 실사와 전문가 평가를 거쳐 귀속 대상을 확정하면, 지정한 기관에서 확보한 표본을 관리한다. 연도별 귀속 현황을 보면 2022년 1499점, 2023년 831점, 2024년 625점이다.





국가유산청은 개인·단체가 보관 중인 미신고 화석을 신고할 수 있도록 다음 달 17일까지 '제3차 자진신고 기간'을 운영한다. 관계자는 "체계적인 관리를 통해 우리나라 지질유산의 보존과 활용에 힘쓰겠다"고 말했다.





