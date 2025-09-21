이마트창원점, 창원특례시 성산구에 희망드림 추석 선물 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저소득 85가구에 사랑의 식료품 85세트 지원

이마트창원점에서 추석 명절을 맞아 경남 창원특례시 성산구에 저소득 가정 85세대에 150만원 상당의 사랑의 식료품 세트를 기탁했다.

지난 19일 이뤄진 기탁은 성산구와 이마트창원점이 함께하는 '2025년 성산e희망나눔사업'의 일환으로, 민족 최대의 명절 추석을 앞두고 소외되기 쉬운 저소득층 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고자 마련됐다. 지원된 물품은 성산구 관내 저소득 85세대에 전달돼 모두가 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 했다.

백승주 점장은 "고물가와 경기 침체로 힘든 시기지만, 이웃 모두가 즐겁고 따뜻한 한가위를 보낼 수 있도록 정성을 담아 준비했다"며 "앞으로도 취약계층을 위한 다양한 지원을 이어가며 지역사회와 함께하겠다"고 말했다.

김현정 사회복지과장은 "명절에 더 외로움을 느낄 수 있는 시기에 따뜻한 나눔을 실천해주신 이마트창원점에 깊이 감사드린다"며 "사랑이 담긴 선물이 도움이 필요한 가정에 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





공부방 꾸며 주기 사업, 한편, 이마트창원점은 지난 2014년부터 성산구와 나눔사업 협약을 맺고 매년 공부방 꾸며 주기 사업, 추석명절 물품 지원, 김장김치 나눔 전달 등 다양한 사회공헌활동을 이어오며 지역사회에 희망과 온정을 전하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

