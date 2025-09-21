하나금융, 한국자폐인사랑협회와 손잡고 자폐성 장애인 자립에 앞장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국자폐인사랑협회와 자폐성 장애인의 안정적인 자립 기반 확립 위한 업무협약 체결

함영주 회장 "자폐 장애인들이 사회구성원으로 성장, 포용 사회 만들기에 하나금융그룹이 함께할 것"





19일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 한국자폐인사랑협회와 자폐성 장애인의 안정적인 사회 정착 및 자립 기반 확립을 위한 업무협약을 체결한 후 함영주 하나금융그룹 회장(오른쪽)이 김용직 한국자폐인사랑협회장과 함께 '손하트'를 의미하는 손가락 포즈를 취하며 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹

AD

하나금융그룹은 한국자폐인사랑협회와 자폐성 장애인의 안정적인 사회 정착 및 자립 기반 확립을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

자폐성 장애(오티즘·Autism)는 사회적 상호작용과 의사소통에 어려움을 겪는 발달장애의 한 유형으로, 자폐성 장애인들이 안정적으로 사회에 진출하기 위해선 전문적인 돌봄과 지원이 필요하다.

이번 협약을 통해 하나금융그룹은 자폐성 장애인들이 건강한 사회구성원으로 자리 잡을 수 있도록 ▲자폐성 장애 청년들을 위한 일자리 창출 지원 ▲안전한 자금관리를 위한 맞춤형 신탁서비스 제공 ▲자폐성 장애 예술가 문화예술활동 지원 및 장애인 인식 개선 캠페인 후원 등 다양한 사업을 전개하기로 했다.

먼저, 그룹이 소유하고 있는 유휴공간을 카페로 새단장해 근로의지가 있는 자폐성 장애인들에게 양질의 일자리를 제공한다. 전문 바리스타를 꿈꾸는 자폐성 장애 청년을 채용해 지속적이고 안정적인 일자리를 제공함으로써, 이들이 꿈을 실현시킬 수 있도록 적극 도울 계획이다.

또한, 자폐성 장애인들이 식비·주거비·의료비 등 생활에 필요한 자금을 효율적으로 관리해 나갈 수 있도록 하나금융그룹만의 차별화된 신탁서비스도 제공한다. 지난 2010년 금융권 최초로 유언대용신탁 고유 브랜드인 '하나 리빙트러스트'를 출시 후 시장을 선도하고 있는 하나은행의 유언대용신탁, 후견신탁 등을 활용해 장애인들의 안정적인 자금관리를 지원할 예정이다.

특히, 돌봄가족의 사후에도 장애인의 지속가능한 경제활동 지원을 위해 개인별 상황을 고려한 맞춤형 신탁상품을 제공함으로써 장애인 부모의 가장 큰 고민을 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

이밖에도, 자폐성 장애 예술가들의 창작활동 지원을 위해 하나은행 개방형 수장고인 H.art1(하트원)을 작품전시 공간으로 활용할 수 있도록 무료로 제공하고, 장애인 문화예술 접근성 향상을 위한 배리어프리(Barrier-Free) 음악회도 개최키로 했다.

자폐성 장애에 대한 사회적 인식 개선을 위해 지난 2020년부터 한국자폐인사랑협회가 개최하고 하나금융그룹이 5년 연속 공식 후원해 온 러닝 캠페인 '오티즘 레이스'에도 지속적인 임직원 참여와 후원을 이어갈 계획이다.

함영주 회장은 "자폐성 장애인분들이 건강한 사회구성원으로서 당당하게 사회적 역할을 수행할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어갈 것"이라며 "장애인과 돌봄가족분들이 함께 성장하며 행복을 나누는 포용적 사회 조성을 위해 하나금융그룹이 앞장서겠다"고 밝혔다.





AD

하나금융그룹은 매년 발달장애 예술가들을 육성하고자 미술공모전 '하나 아트버스' 시상식을 개최해 오고 있으며 ▲장애아동·소년 보조기구 지원 ▲취업교육 및 부모동반 인턴십 ▲주거환경 개선 ▲장애인 올림픽 후원 ▲임직원들이 참여하는 수어교육 등 다양하고 진정성 있는 장애인 지원 활동을 실천해 오고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>