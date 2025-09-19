예천, 영유아 창의문화센터 '순항'…지방소멸 돌파하는 육아 인프라 실험

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정규강좌·원데이 클래스 1700명 참여

창의교육·양육지원 두 마리 토끼

경북 예천군이 영유아 창의문화센터 운영에 속도를 내며 '아이 키우기 좋은 도시' 비전을 구체화하고 있다.

단순한 보육 차원을 넘어 창의적 체험 교육과 부모 지원을 결합한 모델로 자리 잡으며, 지역 육아 인프라 혁신의 실험장이 되고 있다.

경북 예천군 영유아 창의문화센터 순항중 아이키우기 좋은 도시로 한걸음 더

◆ 창의성과 사회성을 동시에

예천군 영유아 창의 문화센터는 미취학 아동과 보호자를 위한 체험·교육 공간으로, 음악·오감·체육 등 영아 대상 프로그램부터 발레·영어·과학·역사 등 유아 대상 심화 강좌까지 총 14개 정규과정을 운영한다. 봄·여름·가을 학기별로 300명 이상이 참여하며, 수강생 수는 꾸준히 증가세다.

특히 매월 진행되는 원데이 클래스까지 합하면 지금까지 누적 참여 인원은 1781명에 달한다. 타지역으로 나가야 했던 부모들의 불편을 줄이고, 수준 높은 프로그램을 무료로 제공해 큰 호응을 얻고 있다.

◆ 부모 부담을 줄이고, 아이 키우는 기쁨 더해

한 학부모는 "문화센터 프로그램을 위해 인근 도시까지 이동해야 했는데, 이제는 지역에서 다양한 프로그램을 편하게 접할 수 있어 만족도가 높다"고 전했다.

김학동 군수는 "영유아기의 창의력과 인성 발달은 평생 교육의 토대"라며 "센터가 예천의 창의 인재 양성과 건강한 육아 공동체 조성의 중심지가 되도록 지속해서 강화하겠다"고 강조했다.

◆ 지방소멸 시대, 육아 친화 도시 전략

예천군은 향후에도 창의 문화센터를 거점 삼아 출산·보육 친화 정책을 확대하고, 지역의 인구 유입과 정주 여건 개선에 박차를 가한다는 구상이다. 지방소멸 위기 속에서 '아이 키우기 좋은 도시'라는 브랜드를 구축해 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.





예천의 창의문화센터 실험은 단순한 육아 지원 시설을 넘어, 지방소멸 대응 전략과 직결돼 있다는 점에서 주목된다. 아이와 부모가 정주할 수 있는 환경을 만드는 일이야말로 지역의 미래를 지탱하는 핵심 동력이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

