국립금오공대 입주기업, ‘2025 경상북도 스타트업 혁신대상‘ 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창업기업 기술상용화·글로벌시장 도전 등 기업 성장 지원 성과

국립금오공대 창업보육센터 입주기업 … ㈜알에프온, ㈜디버스

국립금오공과대학교(총장 곽호상) 입주기업인 ㈜알에프온(대표 조경래), ㈜디버스(공동대표 홍준호, 이해봉)가 지난 18일 영남대 천마아트센터에서 열린 2025 경상북도 스타트업 혁신 대상 기업으로 선정돼 '경상북도지사상'을 수상했다.

2025 경상북도 스타트업 혁신 대상 기업으로 선정 수상받는 단체사진/김이환 기자

AD

2022년 11월에 설립한 ㈜알에프온(대표 조경래)은 전자방해기술(ECM) 분야에서 RF 핵심부품을 개발하는 스타트업 기업이다.

하나의 재밍 모듈(Jamming Module) 제품을 통해 전년 (23년 2.6억 원) 대비 240% 이상의 매출 실적(24년 9억 원)을 달성했다.

벤처기업·기업부설 연구소·ISO 9001, ISO 14001 인증 등을 통해 기업 우수성을 널리 인정받고 있으며, G-Star 어워드 우수상(24년), 경북 구미 테크-챌린지 대상(24년), 제15기 기보벤처캠프 대상(24년)을 수상한 바 있다.

올해 3월에는 구미형 창업펀드 1호 투자기업으로 선정돼 약 10억 원 규모의 투자지원을 받으며 기업 미래가치를 인정받고 있다.

2022년 6월 설립된 ㈜디버스(공동대표 홍준호, 이해봉)는 산업용 로봇 플랫폼 및 부품 핵심 기술 개발 스타트업 기업이다.

건설 현장 용접로봇과 피지컬AI 적용이 가능한 제어 모듈, UWB 기반 실내외 측위 솔루션 등 다양한 자체 솔루션을 개발하고 있다.

국내 상장사, 연구기관, 대학 등과 활발한 협업 프로젝트를 진행하고 있으며, 벤처기업·기업부설연구소·KS X 3123 인증을 획득하며 기술력을 인정받았다.

국립금오공대가 기술 핵심 기관으로 있는 경북구미강소특구 연구소기업으로, 대구경북중소벤처기업청장표창(25년) 등을 받으며 다양한 성과를 이어가고 있다. 지난달 약 2억원 규모의 시드 투자를 유치하며 기업 성장 가능성과 미래가치를 높이 평가받고 있다.





AD

이영실 국립금오공대 창업보육센터장은 "이번 수상은 혁신 스타트업 발굴과 기업 성장을 위해 국립금오공대 창업보육센터, RISE사업단, 강소연구개발특구 그리고 기술지주회사가 협업 지원한 노력을 인정받은 유의미한 성과"이며, 기술창업 생태계 활성화를 위해 창업기업의 아이디어 현실화부터 기술 상용화, 나아가 글로벌시장 도전을 위한 지속적인 지원을 계속 이어나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>