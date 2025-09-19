동명대, 학생 창업 실전교육 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RISE사업단 창업지원센터, 이론·실무 겸비한 맞춤 강의 진행

동명대학교 RISE사업단(단장 이응주) 창업지원센터는 지난 18일 교내에서 창업에 관심 있는 대학(원)생과 창업동아리 회원을 대상으로 '2025년 학생 창업교육(1차)：도전하라! 학생창업 실전교육'을 개최했다.

동명대학교 RISE사업단 창업지원센터가 '2025년 학생 창업교육(1차)：도전하라! 학생창업 실전교육'을 개최하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

이 교육은 학생들의 창업 이해도를 높이고 창업 기본 역량을 쌓을 수 있도록 현장 경력 10년 이상의 전임교원이 진행하는 집중 교육으로 마련됐다.

김연화 교수는 '회사설립 및 스타트업 재무 분석' 강의를 통해 법인 설립 절차, 기초 재무 개념, 자금계획 수립 등 창업 준비 단계의 핵심 내용을 전했다.

이어 구자휘 교수는 'BM 작성 및 스타트업 마케팅 전략'을 주제로 비즈니스모델(BM) 작성법, 시장 분석, 고객 타깃 설정, 마케팅 전략 수립 등 실무 중심 교육을 진행했다.

특히 강연자들의 풍부한 현장 경험과 노하우가 더해져 참가 학생들의 큰 호응을 얻었다. 한 학생은 "창업이라는 단어가 어렵게 느껴졌는데, 강의를 통해 무엇부터 준비해야 할지 감을 잡았다"고 말했다.

이응주 단장은 "다양한 창업 교육과 지원 프로그램을 통해 학생들이 창업을 진지하게 고민하고 도전할 기회를 지속적으로 제공하겠다"며 "학생 주도의 창업 문화가 교내에 정착할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.





동명대 RISE사업단은 앞으로 매달 심화 과정을 더한 창업교육을 이어가며, 학생들이 단계별로 체계적인 학습을 할 수 있도록 돕는다는 계획이다.





