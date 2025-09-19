의정부시, 첨단 방위산업 중심지로 도약…인터랙트와 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방위산업 생태계 지속 확대

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 18일 XR(확장현실) 기술 기반 교육훈련 시스템 전문 기업 ㈜인터랙트(대표 권남혁)와 '첨단 방위산업 생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결했다.

김동근 의정부시장이 지난 18일 ㈜인터랙트(대표 권남혁)와 '첨단 방위산업 생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD

시는 방위산업을 미래 성장동력으로 삼고 혁신 기업 발굴과 지역경제 활성화를 위한 전략적 행보를 이어가고 있다. 앞서 ㈜아쎄따, 아이원랩㈜, ㈜위우너스, ㈜스페이스앤빈과 차례로 협약을 체결한 데 이어, 이번 ㈜인터랙트까지 협력 대열에 합류하며 첨단 방위산업 생태계가 더욱 확대되고 있다.

㈜인터랙트는 복잡한 코딩 없이 소프트웨어를 구현할 수 있는 노코드(No-code) 기술을 보유한 기업으로, 혁신적인 기술력과 더불어 XR 기반 교육훈련 시스템 개발에 강점을 갖고 있다. 특히 해당 시스템을 통해 소방, 국방, 경찰 등 공공안전 분야에서 현실감 있는 훈련 환경을 구현해 실전 대응 능력을 높이는 데 기여하고 있다.

시는 앞으로도 방위산업 분야의 혁신 기업을 지속 발굴해 협력 네트워크를 강화하는 한편, 현재 공모 중인 경기국방벤처센터 유치에도 속도를 낼 방침이다.





AD

김동근 시장은 "혁신 기업의 발굴은 의정부시가 기업하기 좋은 도시, 방위산업 거점 도시로 나아가는 데 중요한 이정표"라며 "첨단 방위산업을 이끄는 중심지가 될 수 있도록 스타트업과 벤처기업 육성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>