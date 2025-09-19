"울다 눈 붉어진 관객들"…'어벤져스' 제친 中 영화 '731' 초대박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본군 731부대 생체실험 실태 고발 영화

9·18 만주사변 기념일 맞춰 개봉

감독 "11년 제작, 철저한 역사 고증"

"中 영화 사상 최고 흥행 기록"

제2차 세계대전 당시 일본군 731부대의 반인간적 만행을 고발한 중국 영화 '731'이 개봉된 가운데 역대 최고 흥행 기록을 경신했다.

19일 중국 신화통신 등에 따르면 만주사변 기념일인 전날 개봉한 영화 731은 박스오피스 수익 4억위안(785억2400만원)을 돌파했다.

앞서 개봉 첫날에는 상영 횟수는 26만9000회를 넘어서 중국 영화사에서 단일 작품 기준 일일 최다 상영 기록을 새로 썼다. 이는 할리우드 블록버스터 '어벤져스: 엔드게임'의 기록도 뛰어넘은 것이다.

중국 관객들은 영화 상영 후 역사적 참상에 숙연한 모습을 보인 것으로 전해졌다. 환구시보는 베이징에서 열린 영화 '731' 첫 상영회가 끝난 후 "많은 관객의 눈이 눈물로 붉게 부어 있었다"고 전했다. 이번 영화에 출연한 미국인 에반 켈은 "일본군의 잔혹함을 깊이 체감했다"며 "이번 작품이 더 많은 사람들에게 역사적 교훈을 환기하길 바란다"고 밝혔다.

영화 '731'은 일제강점기 중국 하얼빈 인근에 설치된 일본군 제731부대의 반인도적 만행을 다룬 작품으로, 민간인의 시선을 통해 참상을 고발한다.

영화는 당시 약 3000여명 이상의 중국인, 한국인, 러시아인이 희생된 역사적 사실을 토대로 제작됐다. 연출을 맡은 자오린산 감독은 11년에 걸쳐 영화를 제작했는데 이 중 6년은 중국과 해외를 오가며 역사적 증거를 조사하는 데 할애했다. 감독과 제작진은 하얼빈 도서관에 소장된 731부대 원본 실험 보고서, 국제 군사재판 기록 등 백만자가 넘는 문헌을 검토했다.

자오린산 감독은 "촬영 과정에서 방대한 사료를 참고했다"며 "예술적 형식을 통해 역사적 책임을 전하고 평화를 향한 힘을 모으고 싶었다"고 밝혔다.

진성민 중국 침략 일본군 731부대 범죄 증거 전시관 관장은 영화 '731'과 관련 "역사적 진실은 영화 속 묘사보다 훨씬 더 잔혹하다"며 이번 영화가 더 많은 이들에게 진실을 알리는 계기가 되기를 바란다고 말했다. 진 관장은 "731부대의 범죄는 인류 역사에서 가장 어두운 장면 가운데 하나로, 전시에는 극비로 다뤄졌고 전후에는 철저히 은폐됐다. 아직도 많은 사실이 완전히 드러나지 않았다"고 했다.





해외 개봉도 이어지고 있다. 호주와 뉴질랜드에서는 18일 동시 개봉했고, 19일부터는 미국과 캐나다에서도 개봉된다. 한국에서는 11월에 개봉될 예정이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

