양주시, 텃밭정원디자인 전국공모전 성황리 개최

28일까지 나리농원 잔디광장 작품전시

경기 양주시(시장 강수현)가 도심 속 치유와 도시농업의 가치를 널리 알리기 위해 '양주시 텃밭정원디자인 전국 공모전'을 개최했다.

양주시가 도심 속 치유와 도시농업의 가치를 널리 알리기 위해 '양주시 텃밭정원디자인 전국 공모전'을 개최하고 있다. 양주시 제공

이번 공모전은 19일 천일홍 축제가 열리고 있는 나리농원 잔디광장에서 개최되었으며, 지난 6월 서류심사를 거쳐 전국에서 선발된 15개 팀이 현장에서 직접 작품을 설치하며 본선 경연을 펼쳤다.

공정한 심사를 위해 내부전문가 2명과 외부전문가 2명이 심사위원으로 참여해 작품성을 평가했으며, 평가 결과에 따라 ▲최우수 1팀 ▲우수 2팀 ▲장려 3팀 ▲입선 9팀을 선정했다.

특히 이번에 설치된 작품들은 단순한 텃밭정원을 넘어 '도심 속에서 치유와 쉼, 공동체 회복'을 주제로 생활 속에서 접할 수 있는 다양한 소재와 텃밭 식재를 활용해 시민들이 공감할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.

설치된 작품은 오는 28일까지 열흘간 나리농원 잔디광장에 전시되며, 시상식은 28일 오전 11시 잔디광장 버스킹무대에서 진행될 예정이다.





양주시 농업기술센터 관계자는 "이번 공모전은 도시민이 가까운 곳에서 농업과 정원을 접하며 치유과 여유를 느낄 수 있는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 도시농업 문화 확산과 시민들의 삶의 질 향상을 위해 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

