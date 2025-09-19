정선군, '인구위기 대응 찾아가는 인구교육' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 정선군은 19일 정선문화예술회관 3층에서 공직자 200명을 대상으로 '인구위기 대응 찾아가는 인구교육'을 실시했다.

정선군이 19일 정선문화예술회관 3층에서 공직자 200명을 대상으로 '인구위기 대응 찾아가는 인구교육'을 실시하고 있다. 정선군 제공

이번 교육은 보건복지부의 '인구위기 대응 인구교육 추진지원 사업'의 일환으로 마련되었다. 교육은 인구와미래정책연구원 정책연구실장인 이승우 강사가 '인구변화의 이해와 미래 준비'를 주제로 진행했다.

강의에서는 현재 우리나라가 직면한 심각한 저출산·고령화·지방 소멸 문제를 전반적으로 다루면서 지자체와 개인의 대응 방향을 제시해 참석자들의 관심을 끌었다.

교육에 참여한 공직자들은 "말로만 듣던 인구문제가 나와 우리 사회에 미치는 영향을 직접 확인할 수 있는 좋은 기회였다"고 전했다.

군 관계자는 " 인구구조 변화는 지역사회·경제·복지 등 단순한 인구 감소 문제를 넘어 지역의 지속 가능성을 위협하는 중요한 사안이다"며 "이번 찾아가는 인구교육이 저출산·고령화 문제에 대한 공직자들의 공감대를 확산하고 위기 상황에 효과적으로 대응하는 데 많은 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.





이어 "앞으로도 인구구조 변화에 대한 이해를 높이고 건강한 가족관 형성 등 인식 개선을 도모하도록 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

