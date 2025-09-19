고양시, '고양 스타트업 팝업스토어' 시민 호응 속 성황리 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일까지 23개 우수 창업기업 제품 전시·체험

경기 고양특례시(시장 이동환)는 창업기업 시민연계 판로지원을 위해 지난 18일 스타필드 고양과 협업해 '2025 고양 스타트업 팝업스토어'를 개최했다고 19일 밝혔다.

이동환 고양특례시장과 관계자들이 지난 18일 스타필드 고양과 협업해 열린 '2025 고양 스타트업 팝업스토어'에서 테이프 커팅을 하고 있다. 고양특례시 제공

이날 '2025 고양 스타트업 팝업스토어' 개막식은 이동환 고양특례시장의 개회사를 시작으로 신세계프라퍼티 자산운용담당 이창승 상무의 축사, 테이프 커팅식, 기념촬영, 매장 라운딩 순으로 진행됐다.

이번 행사는 복합쇼핑몰에서 우수한 창업 기업 제품을 직접 전시 홍보하고 판매하며 소비자와 소통하는 기회를 통해 창업 아이템을 발굴하고 네트워킹을 지원하는 계기로 삼고자 마련됐다.

시는 스타필드 고양 1층 센트럴 아트리움 공간을 팝업 전용 매장으로 꾸며 오전 10시부터 오후 10시까지 우수 창업기업 23곳의 제품을 전시·홍보하고 전문가 및 소비자 아이템 조사도 함께 지원했다.

또한 기업 아이템·종이 모형·메이커(3D펜) 체험, 캐리커쳐 등 다양한 시민참여 프로그램도 함께 진행해 시민들에게 보다 즐겁고 알찬 시간을 선사했다.

이동환 고양특례시장은 개회사를 통해 "창업기업과 고객이 직접 만나는 기회를 통해 제품에 대한 다양한 피드백을 얻고 브랜드를 한 층 성장시키는 판로개척의 새로운 기회가 되기를 바란다"고 전했다.

이동환 고양특례시장이 지난 18일 스타필드 고양과 협업해 열린 '2025 고양 스타트업 팝업스토어'에서 제품을 살펴보고 있다. 고양특례시 제공

배웅기 기업지원과장은 "팝업스토어 및 체험존뿐만 아니라 설문조사, 스타필드고양점이 제공하는 이용권 추첨 등 다양한 이벤트가 진행되니 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





한편, 창업기업의 새로운 가능성을 응원하는'2025 고양 스타트업 팝업스토어'는 스타필드 고양 센트럴 아트리움에서 오는 21일까지 열린다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

