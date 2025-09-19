고양시, 9월 직원 소통·공감의 날 개최…김연수 작가 초청 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동환 시장 "가을 축제 안전 주의·제10차 UCLG ASPAC 고양총회 준비 만전" 당부



경기 고양특례시(시장 이동환)는 19일 시청 문예회관에서 전 직원을 대상으로 '2025년 9월 직원 소통·공감의 날'을 개최했다고 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 19일 시청 문예회관에서 전 직원을 대상으로 '2025년 9월 직원 소통·공감의 날'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이번 행사는 '인생을 바꾸는 글쓰기'를 주제로 소설가이자 시인인 김연수 작가를 초청해 특강을 진행했다.

김 작가는 소설 '이토록 평범한 미래', 산문집 '청춘의 문장들' 등 다수의 작품을 집필했으며, 제33회 이상 문학상, 제7회 황순원 문학상 등을 수상한 바 있다.

김 작가는 강연에서 30여년간 소설가로 활동하며 느낀 경험을 공유하고 "소설은 글쓰기의 효용을 이야기로 발전시키는 것이며, 우리는 이야기를 통해 세상을 바라보는 새로운 눈을 가질 수 있다"고 강조했다. 또한, 본인의 단편소설 '눈 내리는 삼일포'와 시인 백석의 작품을 소개하며 글쓰기가 삶에 주는 가치와 효용을 전달해 직원들의 큰 호응을 얻었다.

강연에 참가한 한 직원은 "작가의 삶과 다양한 작품 이야기를 통해 글쓰기 가치를 알 수 있는 좋은 시간이었다"며 "지금이라도 글쓰기를 취미로 삼아 인생의 의미를 깨닫고 새로운 삶을 시작해 보고 싶다"고 말했다.

한편 이날 이동환 고양시장은 인사말에서 "활동하기 좋은 계절인 만큼 앞으로 △고양가을꽃축제 △호수예술축제 등 각종 축제와 행사가 많이 예정돼 있으므로, 담당 부서에서 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 주의해 행사를 준비해 달라"고 당부하며 안전을 최우선으로 강조했다.

또한 고양시에서 세 번째로 코스닥 상장 기업이 된 뉴엔AI를 방문한 이야기를 전하며 "해당 기업의 성장이 고양시가 지향하는 기업 육성 방향과 맞닿아 있으므로, 앞으로 다양한 기업들이 초기 단계에서 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 돕고, 성장 단계에서는 과감히 도약할 수 있도록 뒷받침해 줄 수 있는 기업하기 좋은 인프라를 만들어 줄 것"을 당부했다.

이외에도 최근 해외출장으로 방문한 영국 런던에서 버려진 공간을 창의적으로 재생해 경제를 살리는 모습과 독일 베를린 국제가전 전시회(IFA)에서는 글로벌 기업들이 혁신을 통해 어떻게 미래 시장을 준비하는지 확인하며 얻은 경험을 공유했다.





마지막으로 다음 주 개막하는 '제10차 UCLG ASPAC 고양총회'의 성공적 개최를 위해 전 직원의 적극적인 협력을 요청했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

