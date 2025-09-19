광주 세계장애인양궁선수권대회 오는 22일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

47개국 443명 선수단 4개 부문 참가

결승 경기는 27·28일 5·18민주광장서

휠체어석 등 접근성 강화·포용적 대회

세계장애인양궁선수권대회(김옥금 홍보대사) 포스터. 광주시 제공

광주시는 오는 22~28일 광주국제양궁장과 5·18민주광장에서 '광주 2025세계장애인양궁선수권대회'가 열린다고 19일 밝혔다.

이번 대회에는 전 세계 47개국에서 443명의 선수단이 참가해 리커브, 컴파운드, 중증장애(W1), 시각장애(VI) 등 4개 부문에서 17개 금메달을 놓고 치열한 경쟁을 펼친다.

지난 12일 성황리에 폐막한 '광주 2025현대세계양궁선수권대회'에 이은 연속 개최로, 광주는 이탈리아 토리노와 네덜란드 스헤르토헨보스에 이어 전 세계에서 세 번째로 세계양궁선수권대회와 세계장애인양궁선수권대회를 연이어 개최하는 도시가 됐다. 세계장애인양궁선수권대회 국내 개최는 지난 2007년 청주 이후 18년 만이다.

경기는 광주국제양궁장과 5·18민주광장에서 진행된다. 예선과 본선은 광주국제양궁장에서 열리며, 결승전은 27~28일 이틀간 5·18민주광장 특설경기장에서 치러진다.

대한민국에서는 20명의 선수가 출전하는 가운데 광주시청 소속 윤태성(컴파운드) 선수와 김옥금(W1) 선수의 활약이 기대된다. 김옥금 선수는 이번 대회 홍보대사로도 활동하고 있다.

세계장애인양궁선수권대회 경기일정. 광주시 제공

대회 조직위원회는 장애인과 비장애인이 함께 스포츠의 감동을 나눌 수 있도록 포용적 가치 실현에 중점을 두고 있다. 결승 경기장 A·B석을 휠체어석과 배려석으로 개조해 장애인 접근성을 대폭 강화했으며, 500석 규모의 관람석을 마련했다. 또 참가 선수단을 위해 휠체어 이용 특장차량과 안내요원을 배치해 이동 편의를 적극 지원한다.

경기 관람은 무료다. 결승 경기는 오는 24일까지 '인터파크 놀(NOL)'을 통해 사전 예매할 수 있으며, 잔여 티켓은 경기 당일 현장에서 선착순 배부한다.

조직위는 양궁기술 저개발국가지원(ODA)을 위한 프로그램과 친환경대회 운영도 지속한다. 이번 대회에는 페루·우간다 선수 2명에게 양궁 장비와 기술을 지원해 포용과 나눔의 스포츠 정신을 실천한다.

전은옥 문화체육실장은 "현대세계양궁선수권대회를 성공적으로 마무리한 데 이어 세계장애인양궁선수권대회도 철저히 준비하고 있다"며 "민주·인권·평화 가치를 실현하는 선도도시로서 스포츠 분야에서도 그 가치를 실천할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





한편, 조직위는 대회기간 동안 공식 인스타그램을 통해 응원 댓글 이벤트와 현장 인증 이벤트 등 시민 참여 프로그램을 운영한다. 참가자에게는 추첨을 통해 소정의 경품을 증정한다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

