K-POP부터 K-푸드·전통놀이까지…파주서 ‘K-컬처 페스티벌’ 개최

경기평생교육진흥원, K-체험 복합문화축제 개최

경기도평생교육진흥원 ‘K-컬처 페스티벌’. 경기도평생교육진흥원 제공

경기도평생교육진흥원은 오는 20일과 21일, 27일 총 3회에 걸쳐 우리 음악과 음식, 전통문화 등을 아우르는 복합 문화축제 'K-컬처페스티벌'을 연다.

경기미래교육파주캠퍼스(구 파주 영어마을)에서 진행되는 이번 행사는 K-퍼포먼스, K-POP, K-푸드 등 차별화한 테마로 방문객에게 다양한 한류문화 체험을 제공한다.

첫날(20일)에는 K-팝 커버댄스, 비보잉, 코레오 댄스를 비롯해 예능 스트릿우먼파이터 출연팀 '원밀리언'의 축하공연을 진행한다. 둘째 날(21일)은 자우림, 리센느의 공연을 시작으로 K-POP 기반 퀴즈대회와 OST, 록 음악 등 다양한 장르 무대가 펼쳐진다.

마지막 날(27일)은 'K-푸드'를 테마로 추석 명절 분위기를 미리 체험할 수 있다. 가족 단위 방문객이 함께하는 '대형 비빔밥'과 '장수 인절미' 체험, 국악·풍물놀이 공연, 널뛰기·제기차기 등 전통놀이를 준비했다.

K-드라마 연기체험, K-POP 보컬 체험, 한지 전등갓 만들기 등 40여 종의 체험프로그램 역시 무료로 즐길 수 있다. 이 밖에도 파주시 통일동산 관광특구와 연계한 스탬프 이벤트, 12종의 전통놀이 체험, 포토네컷 촬영 등 부대행사도 함께 진행한다.





오후석 경기도평생교육진흥원장은 "파주 K컬처페스티벌은 경기도민 누구나 즐기고 체험할 수 있는 열린 문화축제"라며 "경기 북부의 새로운 문화관광 콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.





김현민 기자 kimhyun81@asiae.co.kr

