하남시의회 "민생경제 활성화 집중"…1조1896억 제3차 추경 의결

제342회 임시회 폐회, 조례·동의안 등 26개 안건 심의·처리

예결위, 재정 여건 고려해 재난·재해 복구-민생 현안 해결 우선 반영

경기 하남시의회(의장 금광연)가 강도 높은 심사를 통해 총 1조1896억원 규모의 제3회 추가경정예산안을 최종 심의·의결했다.

하남시의회가 19일 제342회 임시회 제2차 본회의를 개최하고 있다. 하남시의회 제공

시의회는 19일 제342회 제2차 본회의를 열고 이 같은 내용을 포함한 '2025년도 제3회 추가경정예산안'을 비롯해 '2025년도 행정사무감사 계획서 승인의 건', '하남시 정신건강복지센터(부설 자살예방센터)운영 민간위탁 동의안' '하남시 진로교육 활성화 지원 조례안' 등 총 26개 안건을 의결했다고 밝혔다.

예산결산특별위원회(위원장 강성삼)는 기정예산(제2회 추경) 대비 1096억원 증액된 1조1896억원(일반회계 1조819억원·특별회계 1077억원) 규모의 제3회 추경예산안 가운데 총 3건, 3616만원을 삭감했다고 밝혔다.

주요 삭감 내역은 △자치행정과 소관 '정책 설문조사' 2200만원 전액 삭감 △'시민 소통협의체 회의 참석 수당' 416만원 삭감 △광역교통과 소관 '하남시청역 실내 조경시설 개선 공사' 1000만원 전액 삭감 등이다.

강성삼 예산결산특별위원회 위원장은 심사결과 보고에서 "집행부에서 제출한 '2025년도 제3회 추가경정예산안'을 심사한 결과, 세입예산안은 집행부에서 제출한 원안대로 확정하고 일반 회계 세출예산안 중 자치행정과 소관 정책 설문조사 등 3건에 대해 총 3616만원을 삭감해 유보금으로 계상하는 것으로 심사하고 '2025년도 제2회 기금운용계획 변경안'은 집행부에서 제출한 원안대로 확정했다"고 설명했다.

이어 강성삼 위원장은 "높은 가계부채와 부동산 시장의 불확실성, 그리고 대외적인 통상 여건의 변화 등 엄중한 재정 여건 속에서 진행된 이번 제3회 추가경정예산안 심사는 그 어느 때보다 무거운 책임감 속에 재난·재해 복구와 시급한 민생 현안 해결 등 꼭 필요한 곳에 신속하게 투입돼야 한다는 원칙을 가장 중요하게 고려했다"며 "확정된 예산은 시민의 세금이 한 푼도 낭비되지 않도록 계획에 따라 신속하고 효율적으로 집행해 줄 것"을 당부했다.

금광연 의장은 이날 폐회사를 통해 "지난 11일 회기 중 각 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 최선을 다해주신 동료의원 여러분께 감사드린다"며 "임시회 중 안건 심의와 회기 운영에 적극 협조해 주신 관계 공무원 여러분 모두에게도 감사의 말씀을 드리며 안건 심의 중 제시된 여러 의원님의 지적사항과 의견에 대해서는 적극적으로 검토하고 반영하여 주시길 당부드린다"고 밝혔다.





한편, 이날 5명의 의원은 5분 자유발언에 나서 △K-스타월드, 지금 어디까지 와 있습니까?(정병용 의원) △미사경정공원 물길 복원과 미사섬 발전을 통한 시민 삶의 질 향상(최훈종 의원) △시민의 대표를 침묵시키는 행정, 즉각 시정되어야 한다(정혜영 의원) △미사3동의 막힌 혈을 뚫어, 주민의 길을 열어주세요!(임희도 의원) △급식도우미 노인일자리 사업 연계(박선미 의원) 등 각종 시정 현안과 문제점을 지적하고, 하남시에 책임 있는 해결 방안 마련을 촉구했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

