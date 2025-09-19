진해구, 내년도 주요업무계획 보고회 열고 구정 발전 방향 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구민 체감형 시책 발굴



경남 창원특례시 진해구는 19일 구청장 집무실에서 '2026년도 진해구 주요업무계획 보고회'를 개최했다.

보고회는 "연속성·안정성 있는 시정 운영 속에 견고한 경쟁력 확보"라는 시정 운영 방향에 맞춰, 구정 전반의 정책 및 현안 과제를 점검하고, 내년도 전략사업을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다.

이날 각 부서장과 담당 팀장이 직접 참석해 사업계획을 보고하고, 구청장 주재로 실행 가능성과 개선 방안을 심도 있게 논의했다.

특히, "오늘의 일상이 미래를 만드는, 내일을 여는 진해"라는 2026년도 구정 목표 아래 △진해형 전략과제 지속 발굴 △최적의 정주 환경 조성·관리 △주민이 체감하는 변화 실현 △누구나 안심하는 도시 구현을 중점 과제로 설정하고 신규 시책 발굴과 추진 방향을 점검했다.

정현섭 진해구청장은 "이번 보고회는 단순한 사업 나열이 아니라, 안정적인 구정 운영을 바탕으로 구민이 실질적으로 체감할 수 있는 성과를 쌓아가는 과정이다"며 "2026년은 그동안의 노력을 토대로 미래 경쟁력을 한층 더 강화해 나가는 시기가 될 수 있도록, 모든 부서가 책임감을 갖고 내실 있는 계획을 추진해 주길 바란다"고 당부했다.





한편 진해구는 이번 보고회를 통해 도출된 의견을 반영해 2026년도 주요업무계획을 보완·확정하고, 향후 시정 방향과 연계해 구정 발전을 위한 핵심과제를 지속해서 추진해 나갈 계획이다.





