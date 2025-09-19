동두천시, '세대공감 토크콘서트' 통해 소통과 혁신 말하다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시 미래교육진흥원, 하반기 ‘퇴근길 학습 산책’ 특강 성료

경기 동두천시(시장 박형덕) 미래교육진흥원은 지난 17일 한울림 공연장에서 열린 2025년 하반기 '퇴근길 학습 산책' 특강을 시민들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 마쳤다고 19일 밝혔다.

동두천시 미래교육진흥원이 지난 17일 한울림 공연장에서 열린 2025년 하반기 '퇴근길 학습 산책' 특강을 실시;하고 있다. 동두천시 제공

이번 특강은 '세대공감 토크콘서트'를 주제로 K-POP을 통해 세대 간 이해와 존중을 나누고 소통과 혁신의 가치를 되새기는 자리로 마련됐다.

강연에는 대중음악 평론가 임진모 씨와 강연 전문가 오상익 씨가 참여해 토크콘서트 형식으로 진행했다. 두 강연자는 1970년대부터 2025년 현재까지 K-POP의 지속 가능한 브랜드 충성도와 문화적 미래를 진단하며 깊이 있는 강연을 펼쳐 관객들의 공감과 박수를 이끌어냈다.





박형덕 시장은 "앞으로도 시민들이 일상에서 배움과 성장을 이어갈 수 있도록 다양한 주제의 평생학습 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

