창원특례시, 시민의 편의 위해 추석 연휴 대중교통 대책 마련

교통상황실 운영, 정체구간 안내

공원묘원 임시노선 운행 등



경남 창원특례시는 민족 고유의 명절인 추석 연휴 기간 성묘객 등 시민의 편의를 위해 대중교통 종합대책을 시행한다.

오는 22일부터는 버스정류장과 표지판 등 시설물 환경정비를 강화하고, 14개 버스운송업체 대상으로 차량 정비·청결상태 및 운수종사자 관리실태를 집중적으로 점검할 예정이다.

연휴 기간에는 교통종합상황실을 운영해 시민들의 교통불편신고를 처리하고, 교통안내전광관(VMS) 등을 이용해 실시간 교통상황을 송출해 정체 구간을 안내해 시민 불편을 최소화할 예정이다.

10월 6일과 7일에는 마산역 ↔ 창원공원묘원, 창원중앙역 ↔ 상복공원을 오가는 임시노선을 운행하여 성묘객들에게 편의를 제공한다.

또한 10월 4일 0시부터 7일 자정까지 시에서 관할하는 ▲팔룡터널 ▲지개∼남산 간 연결도로의 통행료를 면제해 교통비 부담을 완화할 예정이다. 이 기간에는 도에서 관할하는 ▲마창대교 ▲거가대교 ▲불모산터널 통행료도 면제된다.





이종근 교통건설국장은 "연휴 기간 시민들께서 안전하고 편안하게 대중교통과 자가용을 이용하실 수 있도록 종합대책 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.





