김대현 흥국생명 대표 "건보 중심 사업전환…현장 목소리 들어야"

'찾아가는 톡톡패널' 열고 설계사와 대화

현장제안 및 의견 업무에 반영…성과 창출

김대현 흥국생명 대표이사는 19일 "건강보험 중심 포트폴리오 전환으로 우리 상품을 제공하는 만큼 현장 목소리에 귀 기울여야 한다"고 말했다.

김대현 흥국생명 대표이사(앞줄 가운데)가 19일 서울 종로구 흥국생명 본사 사옥에서 '찾아가는 톡톡패널' 간담회를 열고 설계사들과 기념촬영을 하고 있다. 흥국생명

흥국생명은 김 대표가 이날 서울 종로구 본사 사옥에서 '찾아가는 톡톡 패널' 간담회를 열고 설계사 등 현장 직원 15명과 대화했다고 밝혔다.

최근 건강보험 중심으로 사업 모델을 바꾸면서 신계약 심사, 사고보험금 청구 건수가 늘었다.

이에 김 대표는 현장 업무 부담을 줄이고 서비스 품질을 높이기 위해 설계사 목소리를 들어야 한다고 판단했다.

간담회에서는 신계약 심사 서류 간소화, 보험금 지급 절차 안내 강화, 심사 관련 본사 지원 체계 개선 등에 관한 의견이 제시됐다.

김 대표는 "현장 제안과 경험은 서비스 경쟁력을 갖추는 데 가장 중요한 자산"이라며 "앞으로도 현장 목소리에 귀 기울이며 고객이 만족할 수 있는 심사·지급 서비스를 만들어갈 것"이라고 말했다.

한편 흥국생명은 2분기에 대전에서 고객들을 대상으로 톡톡패널 간담회를 열고 상품 및 서비스 전반에 대한 의견을 들은 바 있다.





대전 간담회에서 나온 납입면제특약 강화, 고령자를 위한 해피콜 프로세스 개편, 청약시스템 편의성 및 서비스 개선 등을 업무에 반영했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

