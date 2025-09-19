영덕군, 공간정보 통합플랫폼 활용 교육 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가 공간정보 플랫폼(K-GeoP) 통합 연계 활용 교육



공간정보 연결… 부서 간 장벽 해소·스마트 행정 지원

경북 영덕군은 지난 18일 군청 전산교육장에서 직원을 대상으로 국가 공간정보 플랫폼(K-GeoP)을 활용한 교육을 시행했다.

영덕군 공간정보 통합플랫폼(K-GeoP) 활용 교육 시행(종합민원처리과 지리정보팀) 영덕군 제공

K-GeoP는 공공에서 생산한 다양한 공간정보를 통합 연계해 행정업무와 재난 대응 등 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다.

이날 진행된 교육의 내용은 △K-GeoP의 개념과 기능 △2D 지도 기반 공간정보 활용 실습 △행정업무 적용을 위한 검색·분석 방법 △타지역 활용 사례 등이다.





군 관계자는 "이번 교육을 통해 재난 대응뿐 아니라 토지 행정, 정책 지도 등 다양한 분야에서 공간정보를 적극 활용할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 공무원의 공간정보 기반 업무 역량을 높이기 위한 교육을 지속 추진하겠다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

