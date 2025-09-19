포천시, 한탄강 세계드론제전과 함께하는 코베아 캠핑페스타 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 9일부터 12일까지 열려

경기 포천시는 한탄강에서 오는 10월 9일부터 12일까지 열리는 '포천 한탄강 세계드론제전' 기간 동안 캠핑과 드론, 공연을 동시에 즐길 수 있는 '코베아 캠핑페스타'가 개최한다고 19일 밝혔다.

포천 한탄강 세계드론제전 포스터. 포천시 제공

이번 행사는 국내 대표 아웃도어 브랜드 코베아가 주관하며, 가족 단위 방문객과 캠핑 마니아, 반려동물 동반객 모두가 즐길 수 있는 힐링 공간을 제공한다.

캠핑존은 자율캠핑존, 코베아존(글램핑), 펫존, 카라반존 등으로 구성되며, 전시 구역에서는 코베아의 인기 상품을 직접 체험할 수 있다. 특히 캠핑존은 세계드론제전 행사장 바로 옆 공간에 마련돼, 방문객들이 캠핑을 즐기면서 세계드론라이트쇼를 편안하게 관람할 수 있는 최적의 장소로 조성됐다.

포천시 관계자는 "이번 캠핑페스타를 통해 방문객들이 캠핑을 즐기면서 드론과 공연을 함께 경험할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.





한편, 캠핑 예약은 코베아 쇼핑몰 누리집을 통해 가능하다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

