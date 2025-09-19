경찰, 캄보디아 거점 리딩방 일당 20명 검거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아에 거점을 두고 허위 주식거래 사이트를 개설해 한국인 62명에게 약 84억원을 뜯은 일당 20명이 검찰에 넘겨졌다.

연합뉴스

AD

19일 서울 양천경찰서는 범죄단체가입·활동 등의 혐의로 투자 리딩방 사기 일당 20명을 송치했다고 밝혔다. 이중 조직 모집책인 30대 남성 김모씨 등 7명은 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

이들은 지난해 2월께부터 7월께까지 캄보디아에 거점을 두고 국내외 유명 자산운영사를 사칭해 내국인 62명으로부터 84억원을 빼앗은 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 이들은 캄보디아 망고단지 내 사무실을 두고 있었으며, 실제 주가 지표와 연동된 허위 HTS 사이트를 개설해 피해자들에게는 "프로젝트에 투자하면 매일 5~20%의 수익을 보장하겠다"고 속인 것으로 알려졌다.

이들은 대부분 학교 동창, 고향 친구 등의 지인들로 구성됐고, 총책·팀장·모집책·영업팀·고객센터·자금세탁책 등으로 역할을 나눠 범행에 가담했다. 타인 명의의 계좌와 계정을 사용해 수사기관의 추적을 피했다.





AD

경찰 관계자는 "사회관계망서비스(SNS)상 투자전문가를 사칭해 원금 및 고수익 보장을 미끼로 투자를 권유하는 경우는 대부분 사기일 가능성이 높으니 주의해달라"며 "투자유도 문자메시지를 받으면 즉시 삭제, 차단해달라"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>