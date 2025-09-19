구윤철 "AI팩토리, 생존 위한 필수전략…종합 지원책 마련"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 제조기업 2030년까지 40% 목표



정부가 인공지능(AI)을 도입한 제조기업을 현행 5%에서 2030년 40%로 끌어올리기 위해 예산·세제·금융·규제 완화 등을 포괄하는 종합 지원책 마련에 나선다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부장관은 19일 대전 한국과학기술원(KAIST) AI 팩토리 랩에서 열린 'AI 대전환 릴레이 현장 간담회'에서 관련 분야 대표 기업, 전문가들을 만나 "AI 기반 제조공정 혁신은 생존을 위한 필수 전략"이라며 이같이 밝혔다.

이날 간담회는 정부가 지난달 22일 발표한 '새정부 경제성장전략'의 핵심축인 AI 대전환 선도 프로젝트를 현장에서 점검하고 기업·전문가와 소통하기 위해 마련된 자리다. 지난 12일 로봇·자동차 분야 간담회에 이어 두 번째 릴레이다.

구 부총리는 "제조업 전반의 AI 팩토리 구축·확산을 통해 생산성 제고뿐만 아니라, 소비자 맞춤형 수요 대응부터 탄소 감축 및 작업장 안전 확보까지 우리 제조업을 A부터 Z까지 탈바꿈시킬 수 있는 핵심 열쇠"라며 "세계 최고 수준의 제조 역량에 AI 기술을 결합하면 세계를 선도할 수 있다"고 말했다.

정부는 AI 팩토리 확산이 단순히 생산성 향상에 그치지 않고, 다품종 유연생산 시스템을 통한 소비자 맞춤형 수요 대응, 탄소 감축, 작업장 안전 강화 등 제조업 전반의 체질 개선으로 이어질 것으로 기대하고 있다.

실제 현장에서는 AI 도입을 통해 가시적인 성과가 나타나고 있다. 이날 간담회에 참석한 포스코는 AI를 활용해 제선 공정에서 최적의 원료·연료 투입 비율을 도출하고, 자가 점검과 진단이 가능한 스마트 고로를 도입해 생산성을 높인 사례를 공유했다. 간담회에 참가한 다른 기업들도 자사의 AI 도입 경험을 소개하며, 제조 AI 분야의 연구개발(R&D) 지원과 실증사업 확대 필요성을 건의했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 19일 'AI 대전환 릴레이 현장 간담회'로 AI 택토리 분야 추진계획 등을 논의하고자 대전시 유성구 카이스트 AI 팩토리 랩을 방문했다. (사진 기획재정부 제공)

AD

이에 대해 정부는 기업 의견을 반영해 AI 팩토리 확산 정책을 보다 적극적으로 추진하겠다는 방침을 재확인했다. 현재 26개 수준인 AI 팩토리 선도사업 공장은 2030년까지 500개로 대폭 확대한다. 또한 시중은행 등 금융권과 협력해 최대 10조원 규모의 전용 보험상품과 2000억원 규모의 대출 프로그램을 제공해 기업의 초기 투자 부담을 줄인다.

정부는 내년도 스마트공장 관련 예산도 대폭 늘렸다. 올해 2361억 원이었던 스마트공장 구축·확산 지원 예산을 내년에는 4366억 원으로 84.9% 증액한다. 중소기업의 AI 팩토리 전환을 뒷받침하기 위해 사업용 유형자산에 대한 가속상각(50% 범위)을 신설해 2028년 말까지 적용할 계획이다.

아울러 AI 팩토리 특화 모델과 소프트웨어 플랫폼 개발(2026년 400억원), 초정밀 LAM(거대행동모델) 기술개발(2026년 400억원) 등 피지컬 AI 기반의 핵심기술을 확보하고, 테스트베드 조성과 글로벌 표준 선점에도 속도를 내기로 했다.





AD

기획재정부는 "이날 간담회에서 제기된 의견을 검토해 향후 정책 수립과 제도 개선에 반영하고, AI 대전환 선도프로젝트 현장 간담회를 이어갈 것이다"고 덧붙였다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>