가평군, 경기도 포도품평회서 최우수·우수상 동반 수상

‘캠벨얼리’ 명성 4년 만에 회복

고품질 명품포도 위상 강화

경기 가평군이 경기도 포도 품평회에서 최우수상과 우수상을 동반 수상하면서 컴벨얼리 포도 명품 산지의 위상을 다시 한번 입증했다.

가평군이 경기도 포도 품평회에서 최우수상과 우수상을 동반 수상했다. 가평군 제공

가평군은 지난 16~17일 경기도농업기술원에서 열린 '2025 경기도 포도·복숭아 품평회' 캠벨얼리 부문에서 박재순 농업인(가평읍)이 최우수상을, 김종순 농업인(조종면)이 우수상을 수상했다고 19일 밝혔다.

이번 수상은 두 농가가 최근 열린 가평군 자체 포도 품평회에서도 평균 당도 16브릭스 이상, 칼라차트 만점(10점)을 기록한 고품질 캠벨얼리를 출품해 우수성을 인정받은 성과다. 특히 가평군은 지난 2021년 경기도 포도 품평회에서 우수상과 장려상 수상에 그친 뒤 4년 만에 최우수상을 거머쥐며 자존심을 회복했다.

오황근 가평군농업기술센터 소장은 "이번 수상은 가평지역 포도산업의 경쟁력과 브랜드 가치를 다시금 확인시킨 성과로 평가된다"며 "농업인들의 땀과 노력이 만든 값진 결과로, 가평군이 다시 명품 캠벨얼리 포도의 고장으로 자리매김하게 돼 매우 뜻깊다"고 말했다.





한편 이번 품평회에는 경기도 내 15개 시군을 대표하는 캠벨얼리 20점을 비롯해 거봉 15점, 샤인머스캣 15점, 복숭아 30점이 출품돼 치열한 경쟁을 펼쳤다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

