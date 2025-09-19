철원군, ‘아이 먼저’ 어린이 교통안전 캠페인 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군은 지난 18일 신철원초등학교 일원에서 철원군청, 철원경찰서, 철원교육지원청, 모범운전자회, 신철원초등학교 교직원과 함께 어린이 보호구역 내 교통안전을 위한 '아이 먼저' 어린이 교통안전 캠페인을 실시했다고 19일 밝혔다.

철원군이 지난 18일 신철원초등학교 일원에서 철원군청, 철원경찰서, 철원교육지원청, 모범운전자회, 신철원초등학교 교직원과 함께 어린이 보호구역 내 교통안전을 위한 '아이 먼저' 어린이 교통안전 캠페인을 실시하고 있다. 철원군 제공

이번 캠페인은 '일단 멈춤, 아이 먼저 보내주세요.'를 슬로건으로 어린이보호구역 앞 신호가 없는 횡단보도에서 보행자의 통행 여부와 관계없이 무조건 일시 정지해야 하는 보행자 보호 의무를 운전자들에게 알리고, 등굣길 어린이보호구역을 지나는 주민 및 학부모, 학생들에게 리플릿과 홍보물품을 배부하며 안전한 보행 습관을 지도했다.





안전총괄과 교통행정 팀장은 "'아이 먼저' 어린이 교통안전 캠페인을 통하여 어린이보호구역을 규제 지역으로 바라보는 시선이, 생명과 안전을 위한 우리의 미래를 향한 발걸음으로 변화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





