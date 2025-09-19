이형일 기재차관 "추석 성수품 역대 최대 17.2만t 공급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한우 9월 공급량 3만t으로 확대

최대 50% 할인

돼지고기 6만5000t 공급

정부가 추석 물가 안정을 위해 총 17만2000t 규모의 성수품을 공급하고, 한우 등 일부 품목은 최대 50% 할인 판매한다.

이형일 기획재정부 제1차관은 19일 충북 음성군 농협 축산물 공판장에서 물가관계차관회의를 열고 "추석 전까지 성수품 가격과 수급을 일일 점검하고 필요하면 신속히 추가 조처를 하겠다"며 이같이 밝혔다.

정부는 추석 전까지 성수품 17만2000t을 공급한다는 계획이다. 한우는 9월 공급량을 3만t으로 대폭 확대하고, 최대 50% 할인한 가격으로 판매한다. 돼지고기는 평시 대비 1.3배 확대한 6.5만t을 공급하고, 원료육 할당관세 적용물량 1만t도 국내로 신속히 들여올 계획이다.

최근 불안한 쌀값을 잡기 위해 정부는 비축미 2만5000t을 민간업체에 인도해 내달 17일까지 시중에 유통한다. 마늘은 수매비축 물량 400t과 재배 물량 600t을 직접 공급하고, 과일류의 생육 관리도 강화한다. 정부는 추석 전까지 관계부처와 함께 성수품 가격, 수급 상황을 일일 점검하고, 필요한 경우 추가 조치를 강구할 것이라고 밝혔다.





이 차관은 "추석 성수기 축산물 수요 증가에 대응해 공급물량을 확보하는 것이 매우 중요하다"고 강조했다. 최근 아프리카돼지열병과 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 것에 대해, "현재까지 피해 규모가 크지 않고, 추가 발생이 없는 점은 다행스러우나 추석 성수기 이동량이 증가하는 만큼 각별히 경각심을 갖고 방역에 힘써달라"고 당부했다. 정부는 동절기 방역 강화를 위한 가축전염병 특별방역 대책도 조속히 마련할 계획이라고 밝혔다.





