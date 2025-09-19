여주시 20개 골프장, 어려운 이웃 위해 2300만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1차 골프장 바우처 사업 잔액

따뜻한 나눔으로 이어져

경기 여주시는 지난 18일 여주시청 시장실에서 관내 골프장 대표들이 함께 참여한 성금 기탁식을 개최했다고 19일 밝혔다.

이충우 여주시장(왼쪽 세 번째)이 지난 18일 여주시청 시장실에서 관내 골프장 대표들이 함께 참여한 성금 기탁식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 여주시 제공

이번 성금은 지난해 8월부터 여주시와 지역 골프장들이 함께 추진한 골프장 바우처 사업에서 발생한 잔액을 모아 마련한 것으로, 총 2300여만 원을 사회복지공동모금회에 기탁하였다. 지난해 골프장 20개소가 기금을 마련하여 조성한 2억5500만원 규모의 바우처 중 약 91%인 2억3200만원의 바우처가 관내 곳곳에 사용됐고, 그 남은 잔액을 사회복지공동모금회에 기탁했다.

여주지역골프장대표자회 대표인 블루헤런 골프클럽 권오삼 대표는 "바우처 사업을 통해 여주시민과 함께할 수 있었던 것만으로도 뜻깊었는데, 그 잔액이 다시 도움이 필요한 이웃을 위해 쓰이게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회에 보탬이 되는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.

시 관계자는 "최근 어려운 영업 환경에도 골프장들이 지역사회와 함께 따뜻한 나눔을 실천해주셔서 감사하다"며 "2차 여주시-골프장 바우처도 우리 시 지역경제 활성화에 도움이 되길 바라고, 기탁금은 꼭 필요한 곳에 투명하게 전달하여 시민 모두가 체감할 수 있는 복지로 이어가겠다"고 밝혔다.





한편, 여주시는 올해에도 관내 19개 골프장에서 총 2억4500만원의 기금을 조성했으며, 지난 8월 1일부터 2차 여주시-골프장 상생바우처를 시행하여 소상공인들에게 큰 호응을 얻고 있다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

