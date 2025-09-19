여주시, 10월1일 ‘여주시독립운동기념관 건립 시민공청회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여주시독립운동기념관 건립 추진 경과

주요 내용 시민들과 공유

경기 여주시는 오는 10월 1일 오후 2시 여주도서관 여강홀(여양로 190-17)에서 여주시독립운동기념관 건립 시민공청회를 개최한다고 19일 밝혔다.

여주시독립운동기념관 건립 시민공청회 안내문. 여주시 제공

여주는 의병부터 3·1운동, 임시정부로 이어지는 독립운동의 전 과정에서 중심 인물들을 배출한 지역으로, 독립운동기념관 건립은 독립운동의 정신을 오늘날은 물론 미래 세대에도 계승·발전시키며, 시민에게 독립운동 역사에 대한 교육 기회를 제공하고, 지역주민들의 역사적 자긍심을 고취할 수 있는 공간이 될 것이다.

이번 공청회는 여주시독립운동기념관 건립과 관련된 현재까지의 추진 경과와 주요 내용을 시민들과 공유하고, 향후 기념관이 지향해야 할 방향성과 구체적인 운영 방안에 대해 다양한 의견을 수렴함으로써 시민의 목소리를 향후 사업 추진 과정에 적극적으로 반영하고자 마련된 자리다.





시민들의 다양한 의견과 성원은 독립운동기념관의 건립과정뿐만 아니라 완공 이후 운영 전반에 걸쳐 매우 중요한 밑거름이 될 것이며, 지역사회의 역사 교육과 문화 공간으로서의 더욱 의미 있고 지속 가능한 발전을 이끄는 데 결정적인 역할을 할 것으로 기대한다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

