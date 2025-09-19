'카제나' 글로벌 사전등록 150만 돌파…플레이 테스트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21일까지 나흘간 플레이 테스트

스마일게이트는 신작 역할수행게임(RPG) '카오스 제로 나이트메어'(이하 카제나)의 글로벌 사전등록자 수가 150만명을 돌파했다고 19일 밝혔다.

스마일게이트 '카오스 제로 나이트메어'. 스마일게이트 제공

슈퍼크리에이티브가 개발 중인 '카제나'는 오는 21일까지 사전 플레이 테스트를 진행한다. 신청자 중 추첨을 통해 선정된 이용자들을 대상으로 한다.

이번 테스트에서는 스토리 초반 구간과 로그라이크식 전투를 통해 카드 덱을 완성하는 '카오스 구현' 3종, 캐릭터 육성 재료를 획득하는 '시뮬레이션', 보유한 캐릭터와 전투 외의 다양한 상호작용이 가능한 '방주도시' 등을 체험할 수 있다.

스마일게이트는 플레이 테스트 시작을 기념해 스크린샷과 해시태그를 통한 이벤트도 진행한다. 당첨자에게는 배달의 민족 상품권을 지급한다.

스마일게이트는 이용자들의 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 한층 끌어올릴 계획이다.





김주형 스마일게이트 사업실장은 "'테스트 기간에 게임을 미리 플레이해 보고 '카제나'가 더욱 좋은 게임으로 출시될 수 있도록 많은 성원과 아낌없는 조언을 부탁드린다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

