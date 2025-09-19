광주교육청-시민단체, ‘휴대폰 컬러링’ 정면 충돌

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민모임 “성과 없고 예산 낭비…선거용 우려”

“정치적 중립 훼손, 사업 전면 재검토해야”

시교육청 “브랜드송·청렴 메시지 공익 홍보”

“자율 참여, 예산도 최소…불이익 전혀 없어”

광주시교육청이 직원 휴대전화 통화연결음을 '광주교육 브랜드송'으로 지정해 홍보에 나선 것을 두고 시민단체와 교육청이 정면으로 맞섰다. 시민단체는 "성과도 불분명한 사업에 세금을 쓰는 건 예산 낭비이자 선거용 홍보"라고 비판했고 교육청은 "교육적 가치를 널리 알리는 합리적 수단"이라며 반박했다.

학벌 없는 사회를 위한 시민모임은 19일 성명을 내고 "전국 17개 시·도교육청 가운데 유일하게 광주시교육청만 이 사업을 시행하고 있다"며 "성과 평가나 타당성 검토도 없이 2년째 추진되고 있어 예산 낭비 우려가 크다"고 지적했다.

이어 "2024년 400여만원, 올해도 300여만원이 집행됐는데 단순 홍보비로 보기 어려운 수준이다"며 "내년 교육감 선거를 앞두고 특정인을 띄우려는 용도로 비칠 수 있다"고 주장했다. 또 "참여는 자율이라 하지만 인사에 영향을 줄 수 있다는 불안감이 직원 사이에 퍼져 있다"며 사업 재검토를 요구했다.

이에 광주시교육청은 "단순 홍보가 아닌 교육적·공익적 가치를 생활 속에서 확산하기 위한 것"이라며 "학생들의 꿈을 응원하는 브랜드송, 청렴 메시지 등을 시민과 꾸준히 공유하려는 취지"라고 반박했다.





예산 집행과 관련해서도 "타 부서 예산 전용이 아니라 합법적인 재배정 절차를 거쳤고, 홍보비 규모와 비교해 극히 소액"이라고 해명했다. 교육청은 "신청률은 직원의 8~10% 수준에 불과하고 자율 신청 원칙에 따라 불이익은 전혀 없다"며 "선거와는 무관하며, 공직선거법 준수를 위해 선관위 검토도 받고 있다"고 강조했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

